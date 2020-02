Diletta Leotta e le lasagne: “Mi aspetto qualunque commento”

Diletta Leotta è di nuovo al centro dell'attenzione, questa volta per una foto in cucina mentre sforna delle lasagne. Il posto della giovane cronista sportiva non ha tardato a far discutere, scatenando una pioggia di commenti su Instagram. In realtà però la foto è una trovata commerciale di Beko, nota azienda di elettrodomestici.

Diletta Leotta in cucina, la foto che ha fatto impazzire instagram

Diletta Leotta si è mostrata su instagram in un semplice scatto mentre cucina una lasagna al forno, ma gli utenti più maliziosi non hanno perso tempo a commentare la scena. Proprio per merito di una semplice foto in cucina la giornalista di DAZN ha trovato il modo per far parlare ancora una volta di sé. Truccata, sempre bella e in una posa provocante Diletta ha fatto girare la testa ai suoi follower.

La pioggia di commenti sotto il post di Instragram

Di nuovo la 28 enne di Catania è riuscita ad attirare l’attenzione e scatenare un putiferio su Instagram. Non hanno tardato ad arrivare i commenti dei primi follower che hanno completamente perso la testa per la conduttrice sportiva. Infatti molti utenti del popolare social si sono lasciati andare ai soliti apprezzamenti, le allusioni e le battute a doppio senso. C’è chi definisce Diletta come “il piatto più gustoso di tutti”. Una delle seguaci di Diletta Leotta invece ha previsto “battute di qualsiasi tipo”, e infatti non si sono fatte aspettare. C’è anche chi si chiede se quella porzione sia solo per “un assaggio”, che sospetti che la foto sia stata fatta apposta?

La verità dietro la foto

Infatti la foto di Diletta che sforna una lasagna è stata scattata e pubblicata di proposito, ma a scopo commerciale. Ebbene nella foto incriminata Diletta Leotta posa per una foto per Beko, una nota azienda produttrice di elettrodomestici, sponsor anche della squadra del Barcellona, tra l’altro. Il post instagram, che in realtà è una collaborazione tra la showgirl e l’azienda, ha raggiunto sicuramente il suo scopo. Diletta Leotta è riuscita ancora una volta a porsi sotto la luce dei riflettori. Ma sarà riuscita a dare visibilità a Beko? O gli occhi di tutti si saranno fermati solo su di lei?