Bianca Guaccero si assenta da Detto Fatto per un’indisposizione ma non ha contratto il coronavirus, mentre sarebbe positiva una truccatrice e il programma è stato sospeso. La conduttrice ha voluto spiegare la sua assenza dallo show di Rai 2 dopo le indiscrezioni circolate sul suo stato di salute.

A riportare l’indiscrezione è Dagospia, che mercoledì 11 marzo scrive:

“Nel pomeriggio di oggi si è scoperto che una truccatrice che lavora alla Rai di Via Mecenate a Milano è positiva al corona virus. Le registrazioni di Detto Fatto sono state interrotte e allo staff è stato impedito di uscire dal centro di produzione che molto probabilmente verrà chiuso per 14 giorni”.

Detto Fatto dunque è stato sospeso dalla programmazione a causa di un presunto contagio da coronavirus che però non riguarderebbe anche Bianca Guaccero.

La conduttrice Rai mancava a Detto Fatto dal 6 marzo, prima per impegni di lavoro – era alle prese con la quarta puntata di Una Storia da Cantare – poi per un’indisposizione.

Ma la sua assenza così prolungata aveva allarmato i fan anche perché, intanto, circolavano voci su un suo presunto contagio. Bianca è così intervenuta con un post su Instagram per chiarire la vicenda:

“Visto che come prevedevo si sarebbe creato il caso e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite, che è quello che ho avuto io. Non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti”.