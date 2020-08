Nilufar Addati in quarantena perché positiva la Covid svela su Instagram il medicinale che prende: è bufera contro di lei. Selvaggia Lucarelli e Deianira Marzano non sono affatto tenere

È bufera su Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, che dopo aver annunciato di essere positiva al Covid su Instagram, ha detto anche che cura sta seguendo. La ragazza ha specificato anche il nome del medicinale che le è stato prescritto, mandando su tutte le furie molti utenti. Contro la seguitissima influencer, si sono scagliate anche Selvaggia Lucarelli e Deianira Marzano.

Covid, Nilufar Addati svela il medicinale e solleva un polverone

Dopo essere risultata positiva al Covid, Nilufar Addati si è messa in quarantena. Ma l’isolamento sociale cui è sottoposta, non le impedisce ovviamente di comunicare con i suoi follower su Instagram. In una delle storie pubblicate, l’influencer ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

La ragazza ammette di non avere una bella cera ma di stare bene, tutto sommato. Poi aggiunge che sta seguendo una cura, prescritta dal medico. “Sto prendendo un antibiotico” dice e specifica pure il nome del medicinale. Come fosse una crema di bellezza qualsiasi da sponsorizzare.

Le critiche sui social

Nonostante abbia detto che non era sua intenzione dare alcun consiglio medico anti-Covid, Nilufar Addati è finita nel mirino di molti utenti. Qualcuno, ad esempio, ha segnalato il suo intervento a Deianira Marzano che ha reagito sconvolta. La blogger l’ha duramente criticata per quelle parole, ricordandole che sui social non si parla di medicinali. “Ci seguono tanti ragazzini” le ricorda Deianira, preoccupata che qualcuno possa fare cure mediche fai-da-te perché influenzato da ciò che viene detto sui social.

Una leggerezza da irresponsabili che sottolinea anche Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso le storie della influencer, apostrofandola come “genio del male”. La giornalista, tra l’altro, negli ultimi giorni sta conducendo una vera e propria battaglia social contro il comportamento dei Vip contagiati dopo le vacanze in Sardegna: da Federico Fashion Style a Flavio Briatore, nessuno sfugge alle sue critiche.