‘Attento al Coronavirus’, Gianni Morandi e la gaffe con il calciatore con gli occhi a mandorla

Gianni Morandi ha pubblicato una foto con un calciatore giapponese su Instagram e qualcuno lo avverte: "Attento al coronavirus". Che gaffe...

Sul coronavirus ormai è psicosi. Sui social, in tanti sembrano non essere ben informati sull’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il mondo intero. Colpa anche delle numerose fake news che stanno circolando proprio sul web, ma spesso anche di vera e propria ignoranza. Così c’è anche chi rischia di fare clamorose gaffe, come chi ha commentato un recente post di Gianni Morandi su Instagram.

Coronavirus, la foto di Gianni Morandi e la gaffe

Da sempre molto attivo sui social e grande sportivo, Gianni Morandi ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae insieme a Takehiro Tomiyasu. Il cantante e il difensore del Bologna sono protagonisti di un selfie scattato sugli spalti dello stadio.

“Il nostro terzino giapponese non era in campo ma…” scrive Morandi a corredo della simpatica foto, poco prima dell’incontro calcistico Bologna-Brescia.

Tanto è bastato per scatenare commenti spiacevoli, che hanno a che fare – incomprensibilmente – con il coronavirus.

Cosa hanno scritto gli utenti

Ingannati dagli occhi a mandorla del calciatore e senza aver neanche letto la caption di Morandi, qualcuno ha pensato bene di fare dell’ironia – inopportuna – sull’emergenza sanitaria del momento.

“Attento al coronavirus” consiglia più di qualcuno al sorridente Gianni. “Ma quello è giapponese, che c’entra con il coronavirus che si è diffuso in Cina?!” osserva giustamente un utente. “E fattela una risata ogni tanto, invece di cercare sempre il pelo nell’uovo” gli replica qualcun altro.

“Attenzione all’ignoranza, quella è letale!” chiosa infine un’altra fan del cantante.