Corona virus, Heather Parisi preoccupata per la sua salute: come si mostra su Instagram insieme ai suoi figli

La scoperta del corona virus sta mettendo in allarme moltissime persone e anche Heather Parisi è preoccupata per la sua salute. Eccola come appariva qualche giorno fa su Instagram

È allerta sanitaria per il corona virus. Al 17 gennaio scorso, secondo quanto riferisce il Ministero della Salute, sono 44 i casi confermati di infezione segnalati in Cina, dove l’epidemia è scoppiata. Si tratta di una misteriosa polmonite che sta mettendo in allerta gli abitanti della zona, ma anche i viaggiatori che si recano nelle aeree a rischio. Anche Heather Parisi, che vive a Hong Kong, con la sua famiglia, si è mostrata allarmata sui social. Ecco cosa sta succedendo.

Anche Heather Parisi preoccupata per il corona virus

La foto pubblicata dall’ex ballerina risale al 6 gennaio scorso. Lo scatto ritrae Heather Parisi insieme ai suoi due figli, con il volto coperto per proteggersi da un eventuale contagio.

LEGGI ANCHE: — Questa non è una scena da film apocalittico ma è quello che accade su un aereo per controllare se i passeggeri hanno il corona virus: guarda il filmato

“Psicosi Pneumonia! A Hong Kong è allarme da quando nella regione del Wuhan in Cina è scoppiata una epidemia sconosciuta. Per ora a Hong Kong sono stati riscontrati 17 casi. Ma la prudenza non è mai troppa” scrive a corredo dell’immagine.

Dal post di Heather Parisi sono passate due settimane e sul corona virus, oggi, si sa qualcosa in più, sebbene faccia ancora molta paura.

I consigli del Ministero della Salute

Tutto è iniziato il 31 dicembre 2019 quando – scrive il Ministero della Salute – “la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei”.

Al 17 gennaio i casi di contagio confermati sono 44 e per ora le autorità sanitarie assicurano che le probabilità di espansione del virus nell’Unione Europea sono basse ma non improbabili.

Il Ministero sconsiglia di recarsi in Cina, soprattutto nella città di Wuhan, se non strettamente necessario e qualora si decidesse di partire, è opportuno vaccinarsi contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio.

Una volta in territorio cinese, è consigliato di

“mantenere l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani), pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate) ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti”.

Tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie sono i primi sintomi del corona virus, tanto temuto anche da Heather Parisi: è necessario rivolgersi a un medico se dovessero comparire durante la permanenza in Cina o nei 14 giorni dopo il rientro in Italia.