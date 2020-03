Cliomakeup piange su Instagram, scappa da New York: ‘Ho paura’

Clio Zammatteo, creatrice del brand ClioMakeUp, scappa da New York spaventata: su Instagram rivela cosa è successo nelle ultime ore

Clio Zammatteo – truccatrice, influencer e creatrice del brand ClioMakeUp – non si sente al sicuro a New York. In un video su Instagram, racconta la sua apprensione e i motivi della decisione di abbandonare, insieme alla sua famiglia, la propria casa nella Grande Mela.

Cliomakeup su Instagram: “mai successa una cosa del genere”

La celebre influencer – che vive a New York con il marito Claudio e la figlia piccola Grace – è attualmente in dolce attesa. Zammatteo, sulle stories di Instagram – dopo uno dei consueti tutorial Cliomakeup – spiega le ragioni che li hanno spinti ad allontanarsi dal grande centro abitato.

L’altro ieri sera abbiamo avuto un momento in cui ci siamo sentiti un po’ persi io e Claudio (…) e New York non è più una città da considerarsi sicura per noi, soprattutto nelle mie condizioni. Perchè quando vedi la gente che invece della carta igienica va’ a comprare armi (…) e inizi a pensare che non era mai successa una cosa del genere e che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano (…) abbiamo iniziato ad aver paura, più che del virus, della reazione della gente.

Via da New York: dove si trovano adesso Zammatteo e famiglia?

Dunque i motivi dell’allontanamento sono da individuare non tanto nella paura della diffusione del Coronavirus, quanto dal clima di panico che inizia a montare e che potrebbe condurre a raptus di violenza in un paese dove le armi da fuoco sono praticamente alla portata di tutti.

Sulle stories di Instagram, Cliomakeup prosegue raccontando di aver trovato accoglienza in casa di un’altra makeup influencer, Giuliana (makeupdelight). L’amica vive poco fuori dalla grande città e lì Zammatteo e famiglia sperano di essere più al sicuro. Tuttavia la situazione è complicata, soprattutto per l’imminente arrivo del bambino e nel video Clio Zammatteo è in evidente stato di angoscia: le escono le lacrime mentre parla.

Qua non ho neanche il dottore… però almeno mi sento sicura. (…) Vogliamo capire un po’ la situazione e come fare col parto imminente. (…) Come si dice in Italia: “andrà tutto bene”.

Su Twitter molti follower di ClioMakeUp hanno espresso la loro preoccupazione per le condizioni della influencer e della situazione americana in generale.

Quanto è bella l’America di qua , quanto è bella l’America di là e poi ascolti i racconti di cliomakeup e ti Venegoni i brividi — alfonsina🐶🦉🍋 (@dealfonsina) March 18, 2020

Ragazzi ho visto le storie di Cliomakeup disperata per la situazione a NY che piangeva preoccupata per la gravidanza e perché gli americani stanno comprando le armi per tutelarsi in caso restassero senza soldi o senza cibo o senza droga. Mi sembra di vivere un film, aiuto — Jhully Pereira (@jhullypeereira) March 18, 2020

Terrorizzata, t e r r o r i z z a t a da quello che Cliomakeup ha appena detto nelle sue storie riguardo gli americani e l’andare a comprare armi in questo momento di emergenza.Torniamo al discorso che ringrazio Dio ogni minuto di essere italiana e vivere qui durante questa crisi — Simo. (@hemademebelieve) March 18, 2020