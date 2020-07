Claudio Lippi contro le fake news sul suo conto dopo La Prova del Cuoco. In un video su Instagram: "Non sono disperato, aseptto mio programma"

Claudio Lippi scende in campo contro quelle che definisce fake news sul suo conto. Il conduttore ha condiviso un video su Instagram nel quale appare piuttosto seccato per alcuni articoli apparsi in rete. Riprendendo alcune sue interviste rilasciate ad altri organi di stampa, alcuni blogger avrebbero manipolato la notizia, scegliendo titoli clamorosamente falsi, sostiene.

Claudio Lippi accuse gli autori delle fake news su di lui

Per il momento Claudio Lippi non fa nomi ma si limita a parlare genericamente di alcuni siti, blog e pseudo-testate giornalistiche (così le definisce) che avrebbero rilanciato una sua intervista, dopo la chiusura de La Prova del Cuoco.

Pare che qualche pagina web abbia titolato la notizia descrivendo il conduttore come disperato e alla ricerca di un contratto in Rai. “Non chiedo aiuto, non sono disperato ma semplicemente aspetto di avere un’occasione che dopo tanti anni di lavoro merito” chiarisce Lippi.

Il futuro dopo La Prova del Cuoco

Claudio Lippi ha affiancato Elisa Isoardi ne La prova del Cuoco, lo storico show culinario che la Rai ha deciso di sospendere. Nelle scorse settimane il conduttore aveva alzato la voce in diretta contro la decisione dei vertici Rai, in difesa anche della giovane e bella collega, ma a poco sono servite le sue rimostranze.

“Sono rimasto perplesso davanti alla mancanza di giustificazioni credibili per l’interruzione improvvisa de La Prova del Cuoco ma non posso dire che lo sento come mio programma, ho fatto da supporto alla dolcissima Elisa Isoardi” spiega ancora nel video.

Lippi ammette di aver voglia di continuare a lavorare in televisione: “Spero di poter tornare ad averlo un mio programma per continuare a dare quello che voi avete sempre apprezzato”.

Poi torna a prendersela con chi mette in giro fake news: