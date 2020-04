Chiara Nasti, la frase ‘eccessiva’ nel post fa infuriare tutti

Chiara Nasti attaccata per un post sulle donne condiviso su Instagram: "Non ti seguo più, che pochezza" commentano i fan

Pioggia di critiche per Chiara Nasti su Instagram. L’influencer pubblica una foto che la ritrae in un’auto di lusso e accompagna lo scatto con una didascalia che ha fatto indignare moltissimi utenti. E così è stata travolta dalla polemiche, nonostante oltre 117 mila persone abbiano messo un like alle sue discutibili parole.

Il post di Chiara Nasti su Instagram scatena la bufera

Abito succinto, messa in piega perfetta, trucco impeccabile. Appare così Chiara Nasti nella foto condivisa su Instagram mentre si mostra al volante di una favolosa auto sportiva. Ma a sollevare le polemiche non è stato tanto lo scatto – piuttosto innocente a dire la verità – quanto la didascalia utilizzata dall’influencer per accompagnarlo.

“Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà)” ha scritto nella caption.

Parole che hanno fatto insorgere gli utenti, molti dei quali decisi a non seguirla più.

Le critiche sul web

Numerosi i commenti di disapprovazione apparsi a corredo del post. “Hai scritto una roba di una schifezza incredibile” osserva qualcuno. “Invece c’è più soddisfazione a guadagnarsi le cose senza il paparino che paga, ma la fatica e il sacrificio sono per pochi, la dignità pure” argomenta un altro utente. “Che tristezza e che pochezza, per fortuna le DONNE non la pensano così” si legge ancora tra i commenti.

E la polemica è sbarcata anche su Twitter, dove in tanti hanno commentato le parole di Chiara Nasti su Instagram. “Care ragazze, finché i vostri modelli saranno tipe che scrivono ste cose qua, nel mondo non esisterà parità di genere” cinguetta un utente. “Vorrei essere il padre di Chiara Nasti per mandarla a zappare 25 ore al giorno compresa la domenica” ironizza un altro.

Ma c’è anche chi ci va giù piuttosto pesante contro l’influencer: “Chiara Nasti è di quanto più schifoso ci sia, una capra sfigata fallita che nel 2020 parla ancora di tigri nel letto e visoni nell’armadio. La piena dimostrazione di quanto la mancanza di cultura faccia la differenza. Capra”.

Qualcuno, infine, riflette su un’amara constatazione: “La cosa più triste del post di Chiara Nasti sono le migliaia di persone che le mettono like e commentano divertite”.