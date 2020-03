Chiara Ferragni in versione casalinga durante la quarantena tra pulizie domestiche e preparazioni culinarie ma non fatela stirare!

Chiara Ferragni in questi giorni di quarantena sta consegnando ai fan un’immagine davvero inedita di sé. Chiusa anche lei in casa con Fedez e il piccolo Leo, l’influencer prova a far passare il tempo dedicandosi alle attività più svariate. E a sorpresa l’abbiamo scoperta anche un po’ casalinga: chi l’avrebbe mai detto?

Chiara Ferragni e le faccende domestiche durante la quarantena

In questo difficile periodo, ognuno cerca di impiegare il tempo a disposizione come può. Reclusi tra le mura domestiche, senza la possibilità di uscire a causa delle misure di contenimento del coronavirus, anche i Ferragnez provano a non annoiarsi.

Una quarantena in cui Chiara Ferragni sta scoprendo lati di sé forse finora inesplorati, mostrandosi in una veste davvero originale. Messi da parte i viaggi in luoghi da favola, cene in ristoranti a cinque stelle e passerelle a eventi mondani, l’imprenditrice si sta dedicando completamente a casa e famiglia.

Come mostrano foto e video su Instagram, si è cimentata nelle pulizie di casa e persino tra i fornelli.

Chiara e le faccende domestiche

Avreste mai pensato di vedere la donna più glamour dei social alle prese con le faccende domestiche? Eppure, la quarantena sembra aver trasformato anche Chiara Ferragni in una casalinga quasi perfetta.

Fedez l’ha immortalata mentre con detergente e panno morbido si impegna a pulire il divano di casa: una scena inedita che il rapper ha voluto consegnare ai follower per ironizzare sulle nuove passioni della moglie.

Passioni che comprendono anche l’attività sportiva tra le pareti domestiche e la sperimentazione di ricette tradizionali. Dal forno di casa Ferragnez, grazie alle laboriose manine di Chiara, sono uscite infatti una succulenta crostata e una teglia di pizza margherita.

Tra pulizie e cucina, l’influencer si scopre così anche un po’ casalinga, sebbene nemmeno l’isolamento forzato la costringerà mai a prendere in mano un ferro da stiro. “L’importante è non tradire il motto “io non stiro niente”” le ricorda ironicamente Trash Italiano. Lei non delude e replica: “Quello mai!”.

Insomma, a tutto c’è un limite: Chiara Ferragni una di noi!