Cecilia Rodriguez bersagliata sui social per lo scatto sul terrazzo: stava promuovendo i suoi costumi da bagno ma qualcuno ha da ridire...

Com’è noto, Cecilia Rodriguez, oltre a fare la modella e partecipare ai reality, ha anche lanciato – insieme alla sorella, Belen – una linea di costumi da bagno: ME-FUI.

Con i loro fisici e la loro naturale predisposizione a stare davanti all’obiettivo fotografico, è naturale che Belen e Cecilia Rodriguez provvedano autonomamente – o quasi – alla promozione dei loro costumi da bagno. Eppure, sotto l’ultimo post di Cecilia Rodriguez, qualcuno attacca con violenza i metodi pubblicitari delle due sorelle. Ecco cosa è successo.

Cecilia Rodriguez attaccata duramente per il post

La minore delle Rodriguez pubblica uno scatto fatto in terrazza. In costume da bagno e ripresa di spalle, la bella Cecilia pare assorta nella lettura di un libro. Il vento le solleva una ciocca di capelli e accanto a lei giace una tazzina da caffè. A margine dell’inquadratura, fa capolino il musetto del suo cane. Una foto bella, casalinga, accompagnata da un messaggio motivazionale:

Viaggiare con la immaginazione, con la nostra immaginazione, con la tua immaginazione. Dove vuoi Tu, vai …………. ✈️

Nonostante l’immagine non sia neanche una delle più spinte realizzate dalla Rodriguez, alcuni si sentono in diritto di sparare a zero su di lei e su questa foto. Ecco alcune delle critiche che sono arrivate.

La foto in costume da bagno è hot? Ecco le critiche arrivate a Chechu

Oltre ad un mare di apprezzamenti per il lato B della showgirl, non ci è voluto molto prima che apparissero anche commenti di dubbio gusto. Qualcuno si lancia in un commento aggressivo:

Con il Cu….. guardate voi ogni suo post

Alcuni dei seguaci di Chechu, rispondono a questa provocazione: “signora, ha un brand di costumi e fa pubblicità: s’informi!” Dopo qualche commento, è la stessa Cecilia Rodriguez a prendere in mano la situazione e risponde così: