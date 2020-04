Una vera pasticciona: Carmen Di Pietro non è proprio portata per le faccende domestiche e non ha nemmeno il pollice verde! Cosa ha combinato

Non sa più cosa inventarsi Carmen Di Pietro per occupare le giornate in tempo di quarantena. Ha provato con le faccende domestiche, si è cimentata a pulire il freezer e ha travasato piante. Ma la showgirl in versione casalinga non sembra particolarmente a proprio agio. Il risultato è un disastro che sta facendo impazzire i fan sui social.

Carmen Di Pietro combina guai

L’immagine che sta regalando di sé è di una vera e propria pasticciona. Carmen Di Pietro ha condiviso alcuni video su Instagram in cui si mostra alle prese con alcune attività domestiche, ma non sembra essere particolarmente portata.

Su suggerimento di improbabili esperti ha provato a sbrinare il freezer – che lei chiama frizzèr – con un phon e poi ha provato a travasare una pianta, combinando un vero e proprio disastro sul terrazzo.

I fan hanno commentato con espressioni ironiche le esilaranti performance, sottolineando però anche la pericolosità di alcuni comportamenti: quell’asciugacapelli acceso davanti al congelatore era davvero pericoloso!

In cosa ha sbagliato

Per velocizzare lo scongelamento del freezer è vero che qualcuno consiglia di utilizzare ma il phon, ma avendo cura di tenerlo abbastanza lontano dal ghiaccio. Non certo come ha fatto Carmen Di Pietro, dunque, che lo ha praticamente infilato tra i cassetti del congelatori, col rischio di venire a contatto con le superfici bagnate.

“È pericolosissimo: se cade di mano muori fulminata, togli questo video” osserva preoccupatissimo un utente.

Il migliore modo per sbrinare il freezer senza pericoli? Mettere una pentola d’acqua molto calda all’interno dello scomparto e attendere lo scongelamento del ghiaccio.

Ma veniamo a quei poveri fiori travasati brutalmente da un vaso all’altro. Intanto, Carmen non è stata affatto delicata nel maneggiare la pianta. Poi, non ha provveduto a togliere parte della terra attaccata alle radici e infine non ha versato il terriccio fresco nel vaso prima di sbatterci dentro la povera piantina. Il pasticcio più grande? Il sacchetto di terra rovesciato con forza su tutta la pianta, rovinando persino quegli splendidi fiori. Insomma, un disastro su tutta la linea!