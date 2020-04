Attenzione a offendere Benedetta Rossi sui social: la foodblogger sa come difendersi, rispondendo a tono agli hater di turno

Durissimo botta e risposta tra Benedetta Rossi e un utente che l’ha insultata su Twitter. La celebre foodblogger non si è risparmiata per rispondere alle offese che qualcuno le ha rivolto. E non sono mancate espressioni piuttosto colorite, che hanno mandato in visibilio i fan.

Utente offende Benedetta Rossi, che risponde a tono

Tutto è successo su Twitter, dove nelle scorse ore è apparso un post poco lusinghiero nei confronti di Benedetta Rossi.

“Non potete capire quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa ingenuità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra ce**a”

ha cinguettato un anonimo utente riferendosi alla donna divenuta famosa per le sue ricette culinarie.

Inaspettata e piuttosto colorita la replica della protagonista di Fatto in casa da Benedetta:

“Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB…Alla faccia del ca**o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati …comunque stacce fratè…il cretino sei tu”.

Accusata di essere solo un personaggio televisivo, Benedetta ha continuato:

“Personaggio un ca**o, ok? Quando mi conoscerai di persona allora potrai parlare, imbecille. Io non ho nulla da perdere. Non me ne frega un ca**o di te, della tv e della popolarità, ma gli insulti da uno sconosciuto del ca**o non me li prendo in silenzio, ok?”.

Poi, per completare il messaggio, ha aggiunto un nuovo tweet in cui compare l’emoticon del dito medio.

La reazione dei fan

L’epica asfaltata di Benedetta Rossi contro il suo hater su Twitter ha scatenato i fan della foodblogger. “Lo hai steso come una frolla” commenta un utente. “L’hai steso e senza l’uso del mattarello” aggiunge qualcun altro.

"Benedetta Rossi":

April 13, 2020

Lo scontro virtuale ha persino mandato Benedetta in tendenza su Twitter, facendo conquistare alla donna nuovi follower: