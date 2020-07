Barbara D'Urso si mostra senza trucco su Instagram ma c'è un particolare che insospettisce i fan: la foto è vecchia?

Barbara D’Urso torna a mostrarsi senza trucco su Instagram e fa incetta di complimenti. I suoi follower, evidentemente, la preferiscono al naturale e senza quel trucco dovuto a esigenze televisive. La conduttrice, spesso criticata per abuso di filtri e fotoritocco, ogni tanto si concede in versione acqua e sapone, scatenando comunque qualche critica.

Barbara D’Urso al naturale

Pigiama a righe bianche e rosa, capelli arruffati e lo sguardo ancora stranito dal sonno. Ha deciso di immortalarsi così Barbara D’Urso che senza trucco conquista i fan su Instagram. “Ma i capelli appena sveglia? Buongiorno così” scrive la conduttrice napoletana ironizzando sulla sua chioma scompigliata.

Il post ha registrato numerosi commenti di apprezzamento per la semplicità con cui, una volta tanto, Carmelita ha deciso di mostrarsi sui social. E tra un “Sei bellissima” e “Sembri una ragazzina”, arriva anche chi avanza una suggestiva (quanto improbabile) ipotesi: “Saresti rivoluzionaria se facessi una puntata senza trucco”.

La fede al dito: la foto è vecchia

Ma come sempre accade nei post di Barbara D’Urso, anche questa volta che la conduttrice si è mostrata senza trucco, non sono mancate le critiche.

Qualcuno è convinto che lo scatto non sia recente (avvalorando dunque l’ipotesi che il make up la invecchi) e avrebbe anche le prove. “Ma questa è una foto che era ancora sposata da giovane, vedete che tiene la fede al dito” osserva un utente.

Una tesa condivisa da più qualche follower, ma assolutamente errata. Quell’anello che Carmelita indossa in effetti è una fede nuziale, ma appartenente alla madre. La donna, come spesso Barbara ha raccontato, è morta quando lei era molto giovane.

La D’Urso ha deciso di tenere quel gioiello come ricordo, una sorta di amuleto – ha spiegato in una intervista al Corriere della Sera nel 2015 – dal quale non si separa mai. Tra l’altro, la fede è ben visibile quando è in onda e in molti altri post pubblicati su Instagram.