Promessa mantenuta: Barbara D'Urso fa le pulizie di casa mentre balla, ma il video su Instagram suscita qualche critica

Barbara D’Urso in versione casalinga su Instagram. Negli ultimi giorni, complice il periodo di isolamento forzato dovuto alle misure del contenimento del coronavirus, la conduttrice si sta mostrando spesso a casa, impegnata in diverse attività. Nelle scorse ore, si è mostrata addirittura alle prese con le pulizie della cucina in un video che ha suscitato ironia e anche qualche critica.

Barbara D’Urso lava il pavimento su Instagram

Dopo le critiche per aver pubblicato la video ricetta del polpettone nel venerdì di Quaresima, Barbara D’Urso torna a deliziare i fan di Instagram con una nuova, spassosa clip.

Carmelita si mostra in tuta mentre lava il pavimento della cucina di casa, muovendosi a ritmo di musica, per rendere più piacevole le faccende domestiche.

Una scena che suscitato ilarità nella maggior parte dei suoi follower, sebbene non siano mancate le critiche. “Ma lavi sempre nello stesso punto?” osserva ironicamente qualcuno, mentre un altro utente, invece, nota: “Ma come lavi? Passi sul bagnato?”.

La promessa a Carolyn Smith

Quella di lavare il pavimento ballando è stata un’idea suggerita da Carolyn Smith poche ore prima a Pomeriggio 5. In collegamento dalla sua abitazione, la coreografa ha infatti raccontato della sua iniziativa lanciata sui social con l’hashtah #ioballoacasa. Un modo per rendere meno pesante la quarantena a cui tutti siamo costretti in questo momento emergenziale.

Barbara D’Urso aveva promesso alla sua ospite che anche lei avrebbe aderito ed ecco il video delle pulizie in musica condiviso su Instagram.

Qualche sera prima, Carmelita aveva già fatto qualcosa del genere: ha lavato i piatti mentre ascoltava e cantava le canzoni dell’indimenticabile Pino Daniele.