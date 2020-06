La conduttrice, al centro dei gossip sui palinsesti del prossimo anno, si concede una cenetta con amici ma non cucina lei: lascia la palla ad uno chef molto bravo che la stupisce così!

Barbara D’Urso continua a fare compagnia ai suoi tanti fan anche ora che Pomeriggio Cinque è terminato (e a breve terminerà -forse per sempre?- anche Live non è la D’Urso). Il nome della conduttrice partenopea è uno dei più pronunciati in questi giorni quando si parla di palinsesti futuri: secondo le voci di corridoio la regina di Mediaset potrebbe essere spodestata…

Barbara D’Urso cena con lo chef di Masterchef: il siparietto

Tornando alla presenza social di Barbara, i suoi follower avranno notato che ha deciso di dedicarsi soprattutto alla cucina: se in video precedente aveva preparato una frittata ballando a ritmo di musica, in uno più recente ha alzato decisamente il tiro organizzando una cena per amici con uno chef d’eccezione.

A spuntare fuori in una delle sue storie su IG è infatti Antonio Lorenzon, il vincitore dell’ultima edizione di Masterchef: è proprio lui a preparare una gustosa ricetta per Barbara e i suoi 5 amici (“siamo tutti distanziati!”, ha assicurato la conduttrice), spiegandone i passaggi sul social.

Paccheri con pesto, mozzarella e noci: questa la ricetta preparata da Antonio per Barbara e i suoi ospiti, ma a quanto pare la conduttrice non è un’ospite semplice da accontentare.

Mentre Antonio preparava i suoi paccheri infatti lo ha bacchettato più volte: prima per la semplicità della ricetta (“Tutto qua? Sei venuto a casa mia a fare una cosa così semplice?”), poi perchè secondo lei era ora di mettere i pomodorini in padella (mentre questa non era ancora abbastanza calda).

Antonio ha avuto un bel po’ di pazienza, ma alla fine sono arrivati gli applausi di Barbara e dei suoi ospiti, oltre che la “celebrazione ” su Instagram.

Barbara D’Urso, quale il destino dei suoi programmi?

Secondo voci sempre più insistenti, Barbara sarebbe ad un passo dal perdere sia Grande Fratello che Domenica Live (che potrebbe essere ridimensionata?), che finirebbero -secondo i rumors- nella mani di Alfonso Signorini. Il direttore di “Chi” si troverebbe così a guidare sia il Gf Vip che il Nip e a gestire anche un programma domenicale: possibile? Sembra in effetti un po’ eccessivo e lo stesso Signorini lo ha smentito. Le voci però continuano a rincorrersi… e c’è anche chi parla di una definitiva chiusura di Live non è la D’Urso. Staremo a vedere che stagione 2020/2021 attende Barbara D’Urso.