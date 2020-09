Asia Argento pubblica un breve video della sua festa di compleanno ma è polemica: quella mano in bocca fa discutere

Asia Argento compie 45 anni e festeggia con le persone a lei più care. L’attrice ha condiviso con i fan un momento dei festeggiamenti su Instagram ma quel video, seppur brevissimo, ha scatenato nuove polemiche. C’è chi ha da ridire su come ha spento la candelina e chi la critica per aver infilato la mano nella torta, leccandosela. Ma da una meravigliosa bad girl come lei, cos’altro ci si poteva aspettare?

LEGGI ANCHE: — Gli originali auguri di Morgan per Asia Argento: come ha definito la sua ex moglie in un post su Instagram

Asia Argento criticata sui social

Una serata in compagnia di amici e parenti, con la figlia sempre accanto. Asia Argento ha voluto festeggiare così i suoi primi 45 anni, trascorsi tra successi, sofferenze e molti eccessi. La figlia del maestro dell’Horror ha voluto condividere con i suoi tanti follower, il momento clou della festa in suo onore.

Nella clip pubblicata su Instagram, si vede Asia che soffia sulle candeline: quella tradizionale si spegne, quella a fontana ovviamente no. Allora lei la prende con decisione, tirandola via dal dolce e la spegne, capovolgendola con forza sul tavolo.

Un gesto che a qualcuno non è piaciuto e che, colpa la poca luce, è stato pure frainteso: “Ma che motivo c’era di spegnere la candela a fontana sulla torta?! Spero poi non se la siano mangiata perché è nociva!!!” ha commentato una utente scandalizzata.

La replica della diretta interessata

Non si è fatta attendere la replica della festeggiata che ha voluto rispondere con ironia: “Se la semo magnata tutta” ha scritto Asia. Poi, per correttezza, precisa: “Ps: la candela l’ho spenta sul tavolo non nella torta”. E in effetti se si guarda con attenzione la clip, si può notare che l’attrice sta dicendo la verità.

Ma c’è un altro gesto che non è passato inosservato: dopo aver spento le candeline, Asia mette la mano nella torta e poi inizia a leccarsela. “Che schif… alla faccia del covid” ha osservato qualcuno con un certo disgusto.

Non tutti però sono d’accordo con le critiche e c’è anche chi la difende: “La torta è tua e ci fai quello che vuoi. Punto”. Liberatoria la replica dell’Argento: “Ooooh dijelo ecchecca**”.