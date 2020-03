Il decreto Conte sulla chiusura della Lombardia fa sbottare Antonella Clerici su Twitter che ce l'ha con chi ha sottovalutato il coronavirus

Nella notte è arrivata l’ufficialità: il governo ha disposto l’isolamento della Lombardia per contenere il contagio da coronavirus: è vietato uscire o entrare nella regione e in altre province italiane del Centro-Nord. Una disposizione anticipata dalla diffusione della bozza del decreto Conte, che ha creato il caos. Centinaia di persone, originarie del Sud, hanno preso d’assalto i treni per raggiungere le loro città d’origine. Il documento di Conte sulla Lombardia ha creato polemiche e consegnato al Paese la consapevolezza della reale emergenza. Non a caso, sono sospese attività, eventi e manifestazioni in tutta Italia, con chiusura di musei, cinema, teatri. Anche Antonella Clerici, che vive in una delle province interessate dalle restrizioni (Alessandria) si è sfogata su Twitter.

Antonella Clerici e il tweet dopo il decreto sulla Lombardia

Da tempo la conduttrice ha lasciato Roma per trasferirsi in Piemonte, nella sua nuova casa nel bosco. Vive in provincia di Alessandria, area considerata particolarmente a rischio contagio da COVID-19 e isolata, di fatto, dopo la firma dell’ultimo decreto del premier Conte, che impone limitazioni a chi ci vive.

Antonella Clerici, dopo il provvedimento sulla chiusura della Lombardia e di altre province italiane, si è sfogata su Twitter, contro chi ancora sottovaluta l’emergenza sanitaria in corso in Italia.

“Adesso che hanno chiuso la Lombardia e 11 province si è capito che bisogna stare a casa o ancora si pensa di poter caz***giare come in vacanza?” ha cinguettato l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco.

I commenti degli utenti

Purtroppo, non tutti hanno compreso fin da subito la portata dell’emergenza. In tanti hanno sottovalutato le reali conseguenze della diffusione del coronavirus che da Nord ora si sta spostando anche al Sud. È anche vero che gli avvisi e i suggerimenti per le buone pratiche comunicate dalle autorità – come evitare luoghi affollati e assembramenti – sono stati quasi ovunque disattesi.

Molti utenti, concordano con il legittimo sfogo di Antonella Clerici dopo l’esodo causato dal decreto Conte sulla chiusura della Lombardia e delle altre province.

“Troppe persone stanno manifestando egoismo, stupidità e disinformazione” osserva qualcuno. “Vivo a Milano e vedere quegli idioti che vanno in giro per bar, discoteche e negozi nonostante la situazione sia emergenziale, mi fa chiedere che razza di gente ci sia nella mia città” aggiunge qualcun altro.

