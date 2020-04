Alessia Marcuzzi ha invitato i genitori al pranzo di Pasqua e i fan si sono indignati: perché ha violato la quarantena?

Alessia Marcuzzi ha trascorso la Pasqua in famiglia, ma la foto della tavola apparecchiata fa scattare la polemica. La conduttrice, infatti, ha ammesso di aver invitato anche i suoi genitori per il pranzo pasquale, scatenando feroci critiche nei suoi confronti. Lei si giustifica con i fan indignati, ma le sue argomentazioni non sembrano convincere.

Pasqua, Alessia Marcuzzi invita a pranzo i genitori e scatta la polemica

Le festività pasquali appena trascorse sono state davvero insolite per gli italiani: niente gite fuori porti né riunioni di famiglia davanti a una bella tavola imbandita a festa. Non per Alessia Marcuzzi, a quanto pare, che nonostante le disposizioni sul contenimento del Covid 19, ha invitato i genitori a causa sua per Pasqua.

LEGGI ANCHE: — ‘Siete dei co….ni’, Simona Ventura dopo aver visto quel post di Pasqua su Instagram: cosa ha dichiarato furiosa

Ad ammetterlo è stata la stessa conduttrice Mediaset, rispondendo a un fan che ha commentato la foto della tavola apparecchiata pubblicata su Instagram proprio domenica scorsa. “Ma la quarantena dove sta?” osserva legittimante un utente, al quale fanno eco altri follower indignati per quel pranzo di famiglia.

La replica di Alessia

Alessia Marcuzzi non si è tirata indietro di fronte alle numerose critiche ha ammesso di aver invitato a pranzo i suoi genitori per Pasqua. “I miei genitori sono usciti a piedi (saranno solo 20 passi da casa loro) per venire da noi” ha spiegato.

Ma le sue precisazioni non sono bastate: le disposizioni sul contenimento del Covid 19 sono chiare e consentono rapporti solo con le persone che vivono nella stessa abitazione. Gli spostamenti (anche a piedi), inoltre, sono consentiti solo per motivi urgenti.

Per questo i fan non hanno nascosto la propria disapprovazione nei confronti di Alessia, che ha scelto di ‘trasgredire’, mentre la maggior parte degli italiani ha trascorso la Pasqua in casa, in solitudine.