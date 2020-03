Adriana Volpe ha amato Fabio Testi in passato? Qualcuno racconta di averli visti insieme molto tempo fa, in atteggiamenti compromettenti

Il gossip piomba nuovamente su una delle concorrenti più forti del GF Vip: Adriana Volpe ha avuto un flirt con Fabio Testi? Ad alimentare la curiosità del pubblico sui trascorsi sentimentali della conduttrice e dell’attore è il settimanale Nuovo. Della passione scoppiata tra i due reclusi di Cinecittà di sarebbe anche un testimone oculare, che offre il suo racconto al giornale di Riccardo Signoretti.

Adriana Volpe ha amato Fabio Testi?

È lo stesso direttore del settimanale a rilanciare l’indiscrezione sui social. Signoretti condivide la pagina dedicata alla presunta storia tra i due concorrenti del GF Vip in cui campeggia un titolo inequivocabile: “Adriana Volpe in gioventù ha amato pure Fabio Testi”.

LEGGI ANCHE: — Rita Rusic sa tutto su Adriana Volpe e Fabio Testi? Quella frase durante il GF VIP che in pochi hanno sentito

Nella caption del post, il giornalista aggiunge: “Clamorose rivelazioni su Nuovo in edicola. Il manager dei Vip Chiesa Soprani ricorda: ‘Anni fa in una discoteca vidi la Volpe con Testi. Nel privè lei stava in braccio a lui e…’”.

Non c’è pace per Adriana

La notizia pubblicata dal settimanale non è ancora stata riferita ai diretti interessati, ma se arrivasse nella casa del GF Vip, potrebbe turbare nuovamente Adriana.

La Volpe, infatti, è già stata messa a dura prova dai racconti di Antonio Zequila – a cui la madre dell’attore ha dato man forte – che ha raccontato di avere avuto un flirt con lei, quando era giovanissima.

Lei ha sempre negato e nonostante siano arrivate le scuse, i rapporti tra i due sono gelidi, tant’è che nella puntata di mercoledì 11 marzo si sono nominati a vicenda, dopo l’ennesimo scontro in diretta.

Nel prossimo appuntamento del GF Vip, Alfonso Signorini svelerà questi nuovi retroscena che li riguardano ad Adriana e Fabio? Intanto sia la conduttrice che l’attore si sfideranno al televoto insieme ad Antonella Elia.