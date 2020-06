Un messaggio poco affettuoso e poche parole: così Roberto Parli ha augurato buon compleanno ad Adriana Volpe sui social: le critiche dei fan

Il 31 maggio scorso Adriana Volpe ha festeggiato il compleanno. L’ex gieffina compie 47 anni anche se, a dir la verità, ne dimostra molti di meno. La conduttrice televisiva, che presto rivedremo su TV8, è stata sommersa da messaggi di auguri sui social e via Instagram è arrivato anche il video del marito Roberto Parli. I due sono lontani in questo periodo per motivi di lavoro ma c’è chi ha letto un po’ di freddezza nelle parole di lui…

Adriana Volpe compleanno, gli auguri del marito

“Ciao Adri, buon compleanno. Happy birthday to you. Ti mando un bacio. Baci, baci, baci, ciao” si è limitato a dire Roberto Parli nella breve clip diffusa su Instagram.

LEGGI ANCHE: — ‘Sono legato a lei ora’, Andrea Denver commenta così la sua love story dopo il GF Vip e l’avvicinamento nella casa con Adriana Volpe

Non solo. Il marito di Adriana Volpe ha commentato anche il post con cui la moglie ha ringraziato amici e fan per gli auguri ricevuti nel giorno del suo compleanno. “Un bacio enorme e tantissimi auguri di buon compleanno” scrive semplicemente l’uomo. E lei risponde: “Grazie, lontani ma vicini”.

Parole, sia quelle del video che quelle nel commento, che hanno fatto storcere il naso a qualche fan, che accusano il marito della conduttrice di eccessiva freddezza. Nessuno ha infatti dimenticato la sua gelosia quando la moglie, rinchiusa nella casa di Cinecittà, aveva legato con Andrea Denver.

I commenti dei fan

I fan di Adriana Volpe, nel giorno del suo compleanno, hanno così evidenziato l’atteggiamento apparentemente distaccato di Roberto.

“Si è sprecato. Quando eri nella casa era onnipresente, con le sue manie di gelosia immotivate, ci ha fracassato per settimane… Oggi non ti scrive nemmeno un ti amo. Tiepido come un amore finito” osserva qualcuno.

“Ma è tua moglie eh, non la tua amica dei banchi di scuola. Sei pesante ancora oggi, dopo settimane dal GFVip” aggiunge un altro utente.

Insomma, Roberto Parli avrebbe potuto essere più affettuoso in pubblico o si sarà limitato a esserlo solo in privato?