Vacanze estive 2020: torneremo a viaggiare?

Tante domande sulle vacanze estive 2020. Torneremo a viaggiare? Che ne sarà dei nostri sogni di paesi lontani? Ecco cosa abbiamo scoperto

Arrivano le offerte per le vacanze estive 2020. Torneremo a viaggiare? Che ne sarà dei nostri sogni di paesi lontani?

Consigli e proposte per non smettere di sognare, ospite di oggi a Ore 15 su Funweek Danilo Curzi, presidente di Idee per Viaggiare.



Buona visione!

LEGGI ANCHE >>> Street artist di tutto il mondo contro il coronavirus: Color4Action