Lo storico album di Vasco Rossi spegne le sue prime 40 candeline e, per festeggiarlo, Carosello Records rilascia il videoclip inedito di ‘Vita Spericolata’.

In occasione del 40º anniversario di ‘Bollicine’, Carosello Records – etichetta storica di Vasco Rossi – ha rilasciato per la prima volta il videoclip di Vita Spericolata. Il singolo, iconica traccia dell’intera carriera di Vasco, fa parte della raccolta ‘Bollicine 40th RPlay Special Edition’, pubblicata recentemente in vari formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata).

Il videoclip, realizzato come un’opera di animazione prodotta da Chiaroscuro Creative, è un racconto visivo ispirato alla genesi della canzone. Mentre il giovane Vasco è alle prese con il processo creativo del brano, si alternano visioni e frammenti di sogni che che si rivelano qualcosa di diverso da quello che sembrano.

Cover Bollicine da Ufficio Stampa Carosello Rec

Con la direzione di Arturo Bertusi, il progetto visivo è un invito a emanciparsi dalle convenzioni e di vivere pienamente la vita, in piena sintonia con il significato profondo di Vita Spericolata. Racconta Bertusi: “Il concept del video ha a che fare con l’interpretazione sbagliata della canzone all’epoca in cui uscì. Inizialmente era stata letta dai benpensanti di allora come un inno all’autodistruzione e allo sballo. E invece il vero senso di questo brano è un invito alla vita, a vivere liberamente e pienamente, emancipandosi dalle convenzioni, dalle sovrastrutture che portano a un’esistenza piatta. Per farlo è inevitabile correre dei rischi”.

Ogni ‘microracconto’ nel video, come il robot del crash test che decide di ribellarsi, è un’esortazione a prendere in mano la propria esistenza e a sfidare il destino preordinato. “La canzone coglie perfettamente lo spirito di quei primi Ottanta. Dopo gli anni di piombo, cominciavano a cadere molti degli ideali figli del Sessantotto. C’era una grande voglia di riscatto, di sognare, di avere un futuro luminoso davanti”, conclude il regista.

Tra le immagini si riconoscono anche omaggi a simboli culturali e storici, come il Roxy Bar di Bologna e l’aviatrice Amelia Earhart. Alla fine del video, attraverso un immaginario ascensore temporale, tutti i personaggi si ritrovano nel presente. E mostrano il Vasco di oggi pronto a salire sul palco, quarant’anni dopo il giorno di pioggia in cui scrisse Vita Spericolata.

Foto da Ufficio Stampa