Selfie d’arte, videomorphing e i ritratti mutanti di Piero Pelù, Laura Pausini, Paulo Coelho, The Kolors e molti altri: lungo gli Champs-Elysees l’arte di Vincenzo Marsiglia

Il 18 ottobre, lungo gli iconici Champs-Élysées di Parigi, l’artista italiano Vincenzo Marsiglia avrà l’onore di aprire la Moderne Art Fair 2023. Questo prestigioso evento artistico, in programma dal 19 al 22 ottobre, attira ogni anno oltre 35.000 visitatori e ospita 600 artisti di fama internazionale. Marsiglia presenterà un’installazione in videomorphing intitolata “Unritrattoperunirci,” curata da Julie Fazio in collaborazione con Boesso Art Gallery e accompagnata dalla musica di Ocrasunset.

L’opera di Marsiglia è un racconto dell’essere umano attraverso ritratti fotografici digitali, una profonda esperienza di immersione digitale che promuove la solidarietà e la vicinanza umana. Questo progetto ha preso vita durante la pandemia, un periodo che ha spinto gli artisti di tutto il mondo a riflettere sulle dinamiche sociali.

“Unritrattoperunirci” utilizza ritratti fotografici digitali per rappresentare un’evoluzione artistica innovativa. Marsiglia introduce modelli inediti, tra cui quello dei “selfie d’arte”, per esplorare nuovi modi di comunicare attraverso l’arte. Questo approccio innovativo ha portato Marsiglia ad essere scelto come apripista per la Moderne Art Fair di Parigi, un evento che celebra l’arte contemporanea digitale come linguaggio universale che supera i confini nazionali.

,Piero Pelù, Laura Pausini, The Kolors Fabrizio Ferrari, Alfredo Rapetti, Clelia Patella, Diego Gorgi, Giulia Colussi, Mattia Villardita, Walter Tognocchi ma anche personaggi internazionali come Paulo Coelho, Abdoulaye Konate, Karine Ferri, Isabelle Keit e Barthelemy Toguo: questi alcuni dei protagonisti delle opere, rappresentati in ritratti mutanti digitali e dal forte impatto cromatico, persone comuni insieme a volti noti che a partire dal 2020, hanno aderito al progetto dell’artista italiano.

Vincenzo Marsiglia è stato uno dei primi artisti a considerare l’interazione tra mondo digitale e mondo fisico come un mezzo per unire intenti e anime. La sua arte offre ritratti fotografici senza precedenti che hanno attirato l’attenzione non solo in Italia ma anche all’estero. Il suo lavoro sfida le convenzioni e offre nuovi modi di comprendere l’arte e il significato complesso delle relazioni umane.

“L’arte è il miglior veicolo per trasmettere messaggi di rinnovamento sociale ed ambientale per il nostro futuro”, afferma Vincenzo Marsiglia. L’artista si fa portavoce di un messaggio di sviluppo e rinnovamento sociale che ha radici nell’arte ma si estende per abbracciare l’essere umano nella sua essenza più intima e solidale.

La Moderne Art Fair non sarà l’unico palcoscenico internazionale in cui Vincenzo Marsiglia brillerà il prossimo mese a Parigi. L’artista esporrà l’opera “Interactive Star App Alabaster” alla mostra “En Parallèle” presso la Galerie Wagner dal 12 ottobre al 18 novembre. L’inaugurazione dell’esposizione è prevista per il 12 ottobre dalle 18:00 alle 21:00, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi ulteriormente nell’arte digitale e nell’innovazione artistica di Marsiglia.