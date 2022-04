Uomini e Donne, Federica Aversano sbotta sui social dopo la scelta di Matteo: ‘di cattivo gusto’ 

Matteo ha scelto Valeria, Federica Aversano non l'ha presa bene: il suo sfogo sui social

A Uomini e Donne, dopo diversi mesi di trono, è finalmente arrivata la scelta di Matteo Ranieri. Il giovane, quasi a sorpresa ha fatto scendere i petali rossi al centro dello studio, nel canonico momento in cui si rivolge alla sua scelta.

La scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. Foto: Red Communications

Matteo ha scelto Valeria, la giovane ragazza scesa praticamente per ultima a corteggiarlo, ma che in poco tempo è riuscita a rubare il suo cuore. Il tronista ha così deciso di far entrare in studio prima Federica Aversano, l’altra ragazza con cui in questi mesi aveva instaurato un rapporto intenso ma decisamente altalenante.

“Mi sei piaciuta fin da subito […] Poi è successo che ho baciato un’altra persona e ho sentito un’emozione forte, ho voluto far chiarezza dentro di me e il mio cuore ha fatto un nome, e quel nome non è il tuo” ha spiegato Matteo. Federica non l’ha presa bene e ha voluto subito prendere la parola, tacciando Matteo di poca sincerità: “Sei stato una delusione”.

Le parole taglienti di Federica hanno persino suscitato la reazione di Tina Cipollari, che mentre osservava la scena ha deciso di intervenire per mettere fine al discorso di Federica: “Non ti ha scelto, fattene una ragione, sai che ti dico? Ha fatto bene, perché sei sempre stata un macigno! Sono felice che non sei la scelta, non mi sei mai piaciuta”.

Le parole di Federica Aversano dopo la scelta di Matteo

La scelta di Matteo successivamente si è conclusa per il meglio, con la felicità dei due diretti interessati. Intanto sui social, Federica Aversano ha pubblicato alcune sue parole attraverso le stories: “Innanzitutto grazie per i mille messaggi. Mi state inondando di messaggi, like, preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso. Io penso sia umano avere preferenze ma di cattivo gusto esporle soprattutto durante il percorso, un po’ come quando uno si veste male alla fine però resta a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti. Io sono sempre più fiera di me”. Insomma Federica continua ad esprimere la sua delusione alludendo a comportamenti scorretti perpetrati nei suoi confronti durante questa esperienza. Le passerà?

Foto: Red Communications