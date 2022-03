Ultima fermata, anticipazioni sulla prima puntata: chi sono le coppie e cosa accadrà

Ultima fermata sta per partire e il pubblico si prepara a vivere un'altra esperienza su Canale 5, scopriamo i dettagli

Maria De Filippi colpisce ancora e torna su Canale 5 con un nuovo programma che prende il nome di “Ultima fermata”. Per certi versi riprende la storica trasmissione “Temptation Island“, ma il meccanismo è diverso anche se l’amore sarà ancora una volta il protagonista.

Al timone ci sarà Simona Ventura, la conduttrice è pronta a stupire il pubblico con tante sorprese. “Volere o non volere un figlio…Dare retta all’orgoglio oppure alla voglia di riprovarci e salvare il rapporto? Darsi un’ultima possibilità è molto coraggioso! È successo anche a voi di trovarsi all’ultima fermata?” Chiede ai telespettatori la presentatrice.

Ultima fermata, le coppie che parteciperanno

Le coppie dei concorrenti si troveranno davanti ad un bivio e dovranno decidere se continuare insieme o dirsi addio per sempre. Per adesso sono almeno tre:

Jonatan e Adriana;

Samuel e Valentina;

Maurizio e Stefania.

Jonatan e Adriana sono fidanzati da 4 anni ed hanno i loro profili social piene di foto insieme. Jonatan vive a Nocera superiore e lavora come consulente in un salone di automobili e Adriana ha 32 anni e vive a Napoli, dove lavora come centralinista.

La seconda coppia è quella formata da Samuel e Valentina, i due sono fidanzati da quasi 6 anni ma attualmente sono in crisi. Il loro rapporto è cambiato da quando la ragazza ha conosciuto un uomo ed oggi è il suo amico del cuore.

“Qualche mese fa mi ha fatto recapitare questa lettera dove chiede di poter avere un divorzio consensuale”. Ha spiegato Samuel al programma. Come andrà a finire tra loro?

Poi ci sono Maurizio e Stefania. I due sono sposati da 4 anni e sono in crisi perché hanno una visione diversa del futuro. Lei vorrebbe un figlio, lui non si sente ancora pronto ad allargare la famiglia. “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo….” Ha spiegato il marito a “Ultima fermata“.

