Con ben 57 rappresentanti provenienti dal Lazio, il Tour Music Fest, il più grande music contest europeo, farà tappa a San Marino per le sue fasi finali dal 27 novembre al 2 dicembre. Dopo un tour durato 4 mesi in giro per l’Europa alla ricerca delle migliori proposte emergenti nel panorama musicale, la 15esima edizione del Tour Music Fest vedrà protagonisti anche gli artisti laziali in una competizione accesa, che culminerà nella nella finalissima del 2 dicembre.

Il Tour Music Fest, noto per aver visto esibirsi giovani talenti che in seguito hanno conquistato il grande pubblico, come Ermal Meta, Mahmood, Ariete, Federica Carta, Renzo Rubino, Federica Abbate, si prepara a scoprire nuovi talenti dal Lazio.

Tour Music Fest Lazio: i 57 artisti locali

Quest’anno sono gli 57 artisti locali: tra cui Gabriele Tesini, Musa, Mattia Effe, Andrea Sperandio Murato e ABER da Latina, Dj Goose, Radical 0, Luna, RaffxPass, Andrea Saitta, Cecilia Capanna, Davide Nanni, Morgan Amato, Valerio D’Antonio, Sophia Matone, SETE, Marcello Cristallino, Claudio Briccolani, Bibiana Carusi, Sara Brancati, Lorenzo Diano, Casinò Luna, K4rma, Maurizio Colussi, Sandra, Leonardo Carmenati, Asia, Alex, Demone Ryu, MERRICK, Fosca, Cassiopea’s Tears, Francesco Paradisi Miconi, Ninaif, G-Nota, Giuseppe Violentano, Ale Ore, jjj_key, Beatrice Melessim Esmel, Pablo Murphy, Caterina Ronzon, Davide Lopez, Emanuele Coletta, Red Swing, Vejo, Valerio Littera, Lisa Villada Ramirez, Manuel Azzoli, Luca Giubilei, Celesio, Andrea Giancaterini, Byron, Chef, Luque e Jacopo Sordilli da Roma e Ciosvo e Annamaria Mihalache da Viterbo.

Il Tour Music Fest non è solo una competizione musicale, ma un evento completo che offre sei giorni di live show, masterclass, dj set, talk, con oltre 50 eventi e 150 ore di musica. Fondato e ideato da Gianluca Musso, il festival si conferma come un punto di riferimento per la musica emergente nazionale e internazionale. Grandi artisti e professionisti del settore, come Beppe Vessicchio, Ensi, Kara DioGuardi, Annalù, Paola Folli, Francesco Rapaccioli, Monica Hill, Valter Sacripanti, Giuseppe Anastasi e molti altri, parteciperanno a questa edizione.

Con una partecipazione straordinaria di oltre 126.000 artisti dalla sua prima edizione, 8.500 iscritti all’edizione 2023, 700 ore di live audition, 8.000 km percorsi, e la visita di 33 città europee per le selezioni dal vivo, il Tour Music Fest si conferma come un evento unico sulla scena italiana e internazionale.

Gli spettacoli a pagamento sono acquistabili su Ticketone, e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.festival.tourmusicfest.it. La manifestazione è realizzata con il supporto della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e ha come partner istituzionali la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Gli Official Partners includono Riunite, Inspired Nation, Algam Eko, Today, Rtv, Briidge, Vision Club.