Toscana, in questo piccolo borgo troverai una piscina di 49 metri al posto della piazza

Tra i borghi bellissimi da vedere in Toscana, c'è quello di Bagno Vignoni: la sua piazza poco convenzionale vi conquisterà

Tra i tanti gioielli architettonici e ambientali della Toscana c’è la Val d’Orcia. Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia, sono i 5 borghi che la compongono e che sembrano essere usciti da una cartolina.

Meritano tutti di essere visitati, ma oggi vi vogliamo parlare di Bagno Vignoni una frazione di San Quirico d’Orcia. Cittadina di origine etrusca, si trova sulla direttrice della via Francigena ed era conosciuta e apprezzata fin dall’antichità. Zona amata anche dal cinema (Ridley Scott ha ambientato qui alcune scene de ‘Il gladiatore’ come il ritorno a casa, e la scena finale dopo la battaglia), qui il tempo sembra essersi fermato.

Celebre per essere una località termale nosta già in epoca romana, Bagno Vignoni rimane impressa nella mente oltre che per la sua bellezza, per la particolare e unica ‘piazza’. Non si tratta di un impianto classico come siamo soliti vedere: essa è costituita da una piscina di 49 metri realizzata sopra una fonte di acqua termale, la stessa usata anche dai romani.

Da vedere anche il parco naturale dei Mulini dove si trovano quattro mulini ad acqua che sono stati utilizzati fino alla fine del 1950.

Crediti foto@Shutterstock