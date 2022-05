Terence Hill lontano da Don Matteo ritorna indietro nel tempo: il post nostalgico dedicato al famoso film

Terence Hill torna indietro nel tempo, la prima volta non si scorda mai: il post del passato

Mentre il pubblico italiano non vede l’ora di scoprire cosa succederà nella puntata di questa sera di Don Matteo, dove Don Massimo dovrà farsi accettare dalla comunità di Spoleto, Terence Hill sembra ormai pensare ad altro.

Lontano dal set ecco cosa ha condiviso con i fan che lo seguono sui social: l’attore torna indietro nel tempo, la nostalgia si fa sentire?

Terence Hill, un tuffo nel passato: il VIDEO del super potere

Come tutti sanno, Terence Hill non è soltanto Don Matteo. Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare su diversi set e proprio in occasione della festa dedicata a Star Wars che si festeggia il 4 maggio di ogni anno, l’attore ha voluto pubblicare un video divertente e nostalgico.

Attualmente si trova in America da suo figlio per trascorrere del tempo con la sua famiglia che non vede mai a causa degli impegni lavorativi, ma anche in vacanza non rinuncia a pensare al lavoro e così si lascia andare ai ricordi.

Ha condiviso un filmato del poliziotto Superpiù dai super poteri, interpretato da lui stesso qualche anno fa. Il personaggio era in macchina e con la forza del pensiero ha attirato a sé un bicchiere, appoggiato sul tavolino.

Poi scrive: “May the 4th be with you” rifacendosi alla frase che racchiude la saga di Star Wars.

Star Wars, perché si festeggia il 4 maggio

Star Wars è considerato un capolavoro della televisione internazionale. Non si tratta solo di un lavoro cinematografico, ma di un vero e proprio progetto che racchiude vari aspetti: dal cinema, al costume, alla società.

Il 4 maggio è un grande giorno per gli appassionati della saga e i fan si rifanno per assonanza alla mitica frase “May the Force be with you”, che la forza sia con te. La ricorrenza è stata ufficializzata a partire dal 2012, quando la Disney acquisisce la saga.

Da quel momento si parla di un’occasione per celebrare il capolavoro e per dare luogo ad eventi nei parchi tematici e altre iniziative ancora. Star Wars, nel tempo si è trasformata in una festa globale, popolare e di tendenza, un vero e proprio canale di marketing.

FOTO: BOOM PR