Sylvester Stallone, cosa rivelò Brigitte Nielsen sul loro matrimonio: quella frase molto intima sull’attore

Sylvester Stallone, per tutti Rocky ha un segreto da rivelare: ecco cosa ha raccontato Brigitte Nielsen sulle nozze

Venerdì sera su Italia 1 torna uno dei film più amati dal pubblico internazionale: Rocky Balboa I. Sylvester Stallone, che ha interpretato per anni il pugile, è riuscito a lasciare il segno e a conquistare la fiducia dei fan che ancora oggi non possono fare a meno di seguirlo.

Oggi, ha superato i settant’anni ed ha alle spalle una carriera strepitosa, tra alti e bassi e grandi risultati che nessuno potrà mai dimenticare.

Sylvester Stallone e il matrimonio con Brigitte Nielsen: tutta la verità

Anche la sfera privata ha regalato a Sylvester Stallone momenti indimenticabili. In particolare l’amore per Brigitte Nielsen. I due sono stati insieme ed erano molto innamorati. Ma dopo solo un anno e mezzo dal fatidico sì, la coppia ha deciso di separarsi.

Tanti si sono chiesti il motivo e dopo qualche anno dalle nozze, in un’intervista con Oprah Winfrey, Brigitte Nielsen ha parlato del suo divorzio da Stallone:

“Ricordo di aver pensato: ‘È troppo presto per il matrimonio. Non è giusto. Allo stesso tempo, tutti dicevano ‘Chi non vorrebbe sposare Rocky?’ Il giorno dopo in cui ci siamo sposati era diventato un uomo completamente diverso. Ero come la sua auto. E’ stato orribile”.

Oltre ad essere marito e moglie, Sylvester e Brigitte sono stati anche colleghi ed hanno recitato insieme in Rocky IV E Cobra.

Rocky Balboa, il film memorabile

L’attore statunitense nel corso della sua vita ha ricordato più volte la sua carriera cinematografica, facendo una riflessione sul ruolo di Rocky che per lui è stato memorabile.

Così sui social, Sylvester Stallone condivide un messaggio con fan affermando:

“Il primo Rocky ovviamente è stato magnifico, ma questo è stato quasi un sogno impossibile. Ho remato contro tutta la negatività per 12 lunghi anni finché non ce l’ho fatta… quasi per caso. Un giorno racconterò tutta la storia”.

FOTO: @KIKAPRESS