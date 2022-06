Stranger Things, i creatori della serie tv rimpiangono di averla uccisa: spoiler

La quarta stagione di Stranger Things è appena uscita e c'è un dettaglio che tutti devono sapere, lo spoiler più atteso

Stranger Things è tornata con la quarta stagione uscita su Netflix. Si tratta di una serie di episodi distribuiti in due volumi, il primo composto da nove puntate pubblicato il 27 maggio 2022 mentre il secondo in arrivo dal 1º luglio 2022 in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

Chi ha visto i primi nove episodi avrà fatto caso che le novità non mancano e sono presenti molti colpi di scena. Alcuni attori sono gli stessi delle stagioni precedenti e altri, invece, sono completamente nuovi. C’è un dettaglio che non può passare inosservato. Scopriamo qual è.

LEGGI ANCHE:–Strangers Things, chi guadagna di più tra gli attori: i cachet stellari

Stranger Things, non si può fare a meno di lei

Nella quarta stagione di Stranger Things c’è un personaggio in particolare su cui bisogna soffermare l’attenzione. Stiamo parlando di Chrissy che gli autori hanno fatto morire nel corso degli episodi. Una scelta di cui, però, si sono pentiti. Lo hanno dichiarato i diretti interessati a Tv Line, spiegando: “Abbiamo sempre quei momenti di “Cosa abbiamo fatto?”. Abbiamo girato la scena dello spaccio di droga nei boschi abbastanza tardi, in realtà, prima delle riprese. Avevamo già ucciso Chrissy quando l’abbiamo girato”.

I Duffer brothers non si sarebbero mai aspettati l’amore dei fan nei confronti della coppia formata da Chrissy e Eddie e il successo è stato per loro un fulmine a ciel sereno. “È stata solo una di quelle scene fortunate in cui siamo stati in grado di avere due telecamere che giravano catturandole contemporaneamente – hanno affermato – Joe stava facendo un sacco di cose in modo spontaneo, e stavamo ricevendo queste incredibili reazioni da Grace”.

Vista la reazione del pubblico, gli autori starebbero già pensando a come farla tornare in scena dal momento che un personaggio così non può lasciare definitivamente il set. Così nel corso dell’intervista hanno sostenuto: “Troveremo qualcos’altro a che fare con lei”.

Intanto, i telespettatori sono già curiosi di seguire la seconda parte della stagione in arrivo tra un mese su Netflix.

FOTO: @KIKAPRESS