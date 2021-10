Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: Lulù rischia la nomination?

Manuel e la principessa parlano. Gli altri coinquilini del GF Vip sembrano accusare i colpi degli atteggiamenti menefreghisti di Lulù.

Manuel cerca di chiarire con Lulù, lei va dritta per la sua strada. I coinquilini iniziano a storcere il naso per i comportamenti di lei.

Stasera, venerdì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5 arriva un nuovo appuntamento con il GF Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Come ogni sera: puntata piena di rivelazioni e di confronti.

LEGGI ANCHE: GfVip, “letto gate”: scenata di Lulù nella notte. Jessica è costretta ad intervenire : Funweek

Venerdì scorso ci eravamo lasciati con l’arresto del padre delle principesse, ma per una di queste non è finita qui. Infatti dovrà affrontare anche il rapporto complicato che ha con un coinquilino della casa. Parliamo del rapporto tormentato tra la principessa Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Questo amore amaro è arrivato alla fine?

Manuel parla con Lulù dei suoi sentimenti

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Manuel ha lasciato la principessa?

La loro storia d’amore nata sotto i riflettori e sotto l’occhio vigile del GF Vip ha innescato alcune simpatie, dubbi e curiosità da parte del pubblico. Soprattutto dopo i tanti confronti, gli scontri e alcuni atteggiamenti avuti da Manuel verso Lulù. La principessa ha sempre dichiarato i suoi malesseri e gelosie in più occasioni: davanti alla lettera aperta dell’ex fidanzata di Manuel o davanti il fatto che lui preferisce dormire con Aldo.

Siamo dunque forse arrivati alla fine?

Il nuotatore ha deciso di chiudere la storia con Lulù? Sembrerebbe di no, infatti i due hanno avuto modo di parlare e chiarire, anche se dalle conversazioni sembra che il discorso fatto da Manuel non sia stato ben capito da Lulù, la quale continua a comportarsi come se niente fosse andando dritta per la sua strada.

Samy si lamenta con Jo Squillo dei comportamenti di Lulù

Foto: Ufficio Stampa Mediaset

Gli altri coinquilini non sopportano più Lulù

Se quindi il rapporto della principessa con Manuel non sembra essere dei più rosei, come sarà con gli altri coinquilini? Anche qui Lulù sembra fare di testa sua. Samy, infatti, in cucina si è confidato con Jo Squillo e le ha fatto presente come la principessa non porti a termine mai un compito a lei assegnato. Un comportamento che sta iniziando a dare fastidio ad alcuni Vip. Infatti ieri, giovedì 7 ottobre, Lulù e Clarissa hanno deciso di non rispettare i turni: era loro compito cucinare il pranzo. Ma una stava fuori a fumare e l’altra in camera a dormire.

L’atteggiamento menefreghista di Lulù nei confronti dei coinquilini, quello così assillante ed esasperante verso Manuel potrebbero farle vincere una bella nomination da parte del gruppo. Non resta quindi che vedere la puntata di oggi del GF Vip. Infatti non mancheranno sicuramente discussioni, confronti, emozioni forti, rivelazioni e forse anche strategie di gioco.