Squid game non verrà più trasmesso in tv? La serie tv potrebbe chiudere per sempre: ecco la petizione online

Nonostante il successo c'è chi cerca di far chiudere Squid Game per sempre

Squid Game è diventata in poco tempo la serie tv più vista di sempre su Netflix, facendo scoppiare una vera e propria mania per la cultura coreana e quella che viene definita K-pop.

Ma se da una parte la serie è amatissima, dall’altra c’è chi ne minaccia la chiusura per sempre: su Change.org è stata infatti lanciata una petizione per fermare la serie: “Fermiamo Squid Game”.

L’iniziativa è stata lanciata dalla Fondazione Carolina, Onlus dedicata alla prima vittima riconosciuta come tale per il reato di cyberbullismo e che si è tolta la vita nel 2013, dopo essere stata ripetutamente umiliata con un video pubblicato in rete.

A preoccupare è il fatto che Squid Game stia diventando molto popolare anche tra i più piccoli, nonostante sia consigliata per un pubblico avente dai 14 anni in su. Intanto è già attesa la seconda serie di Squid Game e Netflix, nonostante le lamentele ricevute da più parti, non proferisce parola in merito.

Foto: Kikapress