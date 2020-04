Sonia Bruganelli, commento vergognoso: gli haters sui social attaccano pesantemente i figli con queste parole...

Spesso attaccata sui social per le sue presunte ostentazioni, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ci ha abituato a seguire la sua vita quotidianamente su Instagram, dove con grande assiduità pubblica e commenta.

Ultimamente aveva fatto commuovere tanti con la storia della rosa bianca regalata per la nascita figlio dal suocero, e aveva anche “indignato” qualcuno per la foto del suo piede tatuato in una scarpa ultra lusso.

Sonia Bruganelli commento vergognoso sui social

Questa volta, però, gli insulti arrivati alla donna, madre di due figli, sono stati veramente vergognosi e fuori luogo.

Che cosa è successo? Sempre nella narrazione continua delle novità in casa Bonolis e della quarantena vissuta nella loro residenza, Sonia Bruganelli ha postato la foto di due nuovi arrivati, due cagnolini dal nome Brando e Tokyo.

Una notizia carina, accompagnata da una foto altrettanto graziosa, quindi, che non si capisce perchè dovesse divenire oggetto di insulti da parte dei soliti haters.

Sonia Bruganelli haters sui social

Ma mentre qualcuno si limita a un attacco abbastanza banale e ininfluente

Nome alquanto modaiolo e inflazionato, oltre che inappropriato per un cane del genere: del resto vista la padrona… #tokyo #lacasadepapel @cremaschina @soniabrugi

C’è qualcun altro che in maniera indubbiamente vergognosa coglie l’occasione della foto per offendere i figli di Sonia e Paolo.

Speriamo solo che non diventino come i tuoi figli, che hanno un urgenre bisogno di una visita da un bravo dietologo. Soprattutto la prima che poverina ha già i suoi problemi e non è tanto normale… pensa se dovesse prendere…

con aggiunta dell’emoticon del coronavirus. Un commento vergognoso.

Non c’è stato neanche bisogno che intervenisse in risposta Sonia Bruganelli: per lei hanno parlato, sicuramente dando voce al pensiero di tutti, altri suoi seguaci.

Ma ti rendi conto di cosa scrivi ti dovresti solo vergognare

e ancora