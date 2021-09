Scherzi a parte, uno scherzo crudele fatto a Enrico Papi: cosa racconta il conduttore

Mentre procede a gonfie vele la nuova stagione di Scherzi a parte, Enrico Papi racconta di quella volta in cui la vittima fu lui

La nuova edizione di Scherzi a parte è attualmente in onda, con tante novità a partire dal conduttore Enrico Papi. Ed è proprio lui ha svelare di essere stato vittima di uno scherzo crudele.

Intervistato dal settimanale DiPiù TV, Papi ha raccontato di quando fu lui la vittima del programma Mediaset. Gli autori non ci andarono leggeri e fecero credere a Enrico Papi che stava per perdere il lavoro.

“Fui vittima di uno scherzo un po’ crudele. Mi fecero credere che stavo per perdere il lavoro”. Enrico Papi a DiPiù TV

Fortuna era solo uno scherzo ed Enrico Papi ha saputo regalare programmi divertenti come Guess My Age e Name that Tune, entrambi su TV8. Il suo futuro però è in Mediaset con la quale ha firmato un contratto pluriennale come ha raccontato lui stesso a Verissimo.

Crediti foto@ufficio stampa Mediaset