Sardegna, qui le barche sembrano volare

In Sardegna si può assistere ad uno spettacolo davvero straordinario: vedere delle barche che sembrano volare. Ecco perché

Un mare così trasparente che le barche sembrano volare: è lo spettacolo straordinario cui potete assistere in Sardegna. Un’acqua cristallina e turchese, un fondale bianco: sono questi gli ingredienti che rendono Caprera un luogo magico.

L’isola fa parte dell’arcipelago della Maddalena ed è collegata all’isola principale da un ponte. Caprera offre una quantità straordinaria di calette e spiagge straordinarie.

Un mare così trasparente, che sembra quasi scomparire tanto che tutto ciò che lo solca sembra quasi essere sospeso in aria. Uno spettacolo che non ha nulla da invidiare a quello della Polinesia o dei Caraibi. Un tuffo nelle splendide acque della Sardegna è decisamente una di quelle esperienze da non perdere.

Crediti foto@Shutterstock