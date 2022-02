Sanremo 2022, Emma Marrone inseguita dalla polizia dopo Sanremo: il momento diventa virale sul web Foto

Stefania - - Ultimo aggiornamento

Emma Marrone è una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2022. La sua esibizione al teatro Ariston è accompagnata da Francesca Michielin che quest'anno dirige per lei l'orchestra. Emma in queste ore sta facendo parlare di sé, non solo per canzone e look sfoggiati sul palco, ma anche per un episodio che lei stessa ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram. https://twitter.com/LokiSnape/status/1489405496180228097 Emma Marrone inseguita dalla polizia "Ragazzi l'inseguimento da parte dei Carabinieri quanto valeva al FantaSanremo?" ha chiesto Emma nelle stories, facendo vedere ai suoi follower che l'auto dei carabinieri era proprio dietro la sua. Dopo aver lasciato il teatro dell'Ariston infatti, Emma è stata inseguita da una volante dei Carabinieri. In molti hanno ricordato le vicende che hanno interessato l'anno scorso Orietta Berti, anche lei inseguita dalle forze dell'ordine. https://twitter.com/fumoealibi/status/1489397487102267392 In realtà l'inseguimento che ha subito Emma potrebbe essere ben diverso: in tanti sospettano che al volante dietro di lei infatti ci sarebbe stata il Carabiniere Martina Pigliapoco, ospite del Festival per raccontare la vicenda che a soli 26 anni l'ha vista protagonista e le è valso il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: salvare una donna disperata dal compiere un gesto estremo. https://twitter.com/guerrallestelle/status/1489398518703869959 Il regolamento del FantaSanremo però parla chiaro: un inseguimento ufficiale frutta ben 50 punti ed Emma sembra intenzionata a vincere.