Appena passato il Capodanno, con il carico di polemiche legate ai botti di mezzanotte, che la tranquillità delle notti romane è stata squarciata da una nuova ondata di festeggiamenti rumorosi: stavolta l’occasione è stata quella del compleanno della Lazio, la squadra capitolina nata dal 1900 che compiva i suoi primi 120 anni.

I tifosi si sono riuniti fra Piazza della Libertà, luogo simbolo della fondazione della squadra biancoceleste, e Castel Sant’Angelo: circa 3.000 persone hanno festeggiato insieme, sfidando il freddo a suon di cori e festeggiamenti.

Rita Dalla Chiesa furiosa: cosa è successo

C’è chi però non ha gradito i festeggiamenti rumorosi dei laziali e lo ha espresso chiaramente su Twitter: si tratta di Rita Dalla Chiesa, che abita a Ponte Milvio e che inizialmente non riusciva a capire perchè ci fosse tanta confusione.

“Ma sono cretini??? L’hanno capito o no che Capodanno è’ già’ passato? Che sparano i botti a fare?“, ha twittato Rita ieri sera intorno alle 23. “Sembrano più molotov che botti”, ha poi risposto a chi le faceva presente che probabilmente si trattava dei tifosi laziali in festa.

I followers di Rita si sono comunque schierati tutti dalla sua parte: “Io sono imbarazzata per il genere umano….. Non se ne può più”, “Sono dei mi***oni di primissima categoria”, commentano in molti e c’è anche chi pensa allo spavento degli amici a quattro zampe “Poveri animali!”

“Se abiti nel quartiere Prati, sono i tifosi della Lazio che festeggiano 120 anni dalla fondazione della squadra”, ha fatto subito presente qualcuno, seguito da altri scocciati per il frastuono: “Incredibile, è un’ora che li sento…(Flaminio)”. Poi, per la serie mal comune mezzo gaudio: “A Napoli è tutte le sere!”, “No, dev’essere che ieri sera era la festa degli imbecilli, anche qui hanno sparato petardi a mezzanotte!!! #Como”

Rita Dalla Chiesa non è nuova a esternazioni social anche controverse e non ha paura di dire la sua: in questo caso però ha registrato il consenso unificato di quasi tutti i suoi followers!