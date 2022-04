Vladimir Putin è l’uomo più ricco del mondo? Le indiscrezioni sul suo patrimonio. A quanto dovrebbe ammontare

Spuntano alcune indiscrezioni sul presidente russo Vladimir Putin: è lui l'uomo più ricco del mondo? A quanto ammonta il suo patrimonio?

Vladimir Putin, il presidente della Russia, conta su un’immagine che è stata abilmente costruita negli anni: visto in patria con un alone che va tra il mito e la leggenda, spunta ora un’indiscrezione su di lui che lo vedrebbe come l’uomo più ricco del mondo. Ma si tratta della verità? Oppure è soltanto una speculazione sulla sua figura?

Spuntano indiscrezioni su indiscrezioni sul patrimonio del presidente russo Vladimir Putin: è davvero lui l’uomo più ricco del mondo? Photo Credits: Kikapress

Vladimir Putin è l’uomo più ricco del mondo? L’indiscrezione sul suo patrimonio

Andiamo con ordine. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il finanziere anglo-americano Bill Browder ha anticipato qualcosa sull’uscita del suo libro Freezing Order, nel quale racconta nel dettaglio i movimenti economici e il patrimonio del presidente russo.

“Putin ha cominciato tutta la sua carriera come un tipo al quale piacciono i soldi e nessuno entra nella carriera pubblica in Russia con altri obiettivi che non siano rubare quanti più soldi possibile”, ha svelato Browder.

Poi si è lanciato in altre considerazioni: “La Russia è organizzata come i Soprano, ossia un sistema di mafie che si spartisce i territori e manda il denaro al capo dei capi, ovvero Putin: in questo modo lui ha accumulato ben oltre 200 miliardi di dollari da quando è diventato presidente, cosa che ne fa l’uomo più ricco del mondo“.

Persona non certo gradita a Mosca, Browder non teme di svelare tutto ciò che sa, senza peli sulla lingua: “Putin è anche un agente del KGB molto efficace: ha passato tutta la sua vita corrompendo o ricattando la gente perché diventassero parte del suo sistema. Per cui sa che chiunque avesse un documento col suo nome sopra potrebbe ricattarlo: così non è mai nella posizione di essere formalmente il proprietario di qualche bene”.

Photo Credits: Kikapress