Pinocchio, gli errori che non hai mai notato nel film con Roberto Benigni

Pinocchio stasera su Rai1, avete notato che ci sono degli errori di cui nessuno parla? Ecco quali sono, tutti i dettagli

Su Rai1 sta per arrivare Pinocchio il film con Roberto Benigni, uscito il 19 dicembre 2019 che vede protagonisti attori come Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Gigi Proietti.

Andrà in onda oggi 22 dicembre e in tanti non vedono l’ora di vederlo e di dare un’opinione al riguardo. Sul web però già si parla di qualche errore che bisogna notare all’interno del film. Analizziamoli insieme.

Pinocchio, gli errori nel film

Tra gli errori di spicco ci sono soprattutto quelli di continuità. Quelli che più risaltano agli occhi sono:

Pinocchio arriva nel Paese dei balocchi, sulle montagne russe si vede la stessa sequenza per due volte. Ci sono buone probabilità che l’errore sia avvenuto in fase di montaggio.

Quando Pinocchio si sta bruciando il dito, nelle scene con Geppetto, il personaggio indossa una volta il berretto e l’altra no.

Lucignolo al paese dei balocchi gioca a biliardo e manda il Grillo in buca, la palla su cui era seduto il Grillo era inizialmente il numero 8 poi è diventata il numero 3.

In una scena in cui il Grillo dorme, sparisce una toppa dal suo cilindro.

A volte la cravatta del Grillo appare sfilacciata, a volte perfettamente integra.

Pinocchio prova a camminare, ma inciampa in alcune pentole e cade a terra insieme ad esse. A quel punto arriva Geppetto, ma quando si avvicina le pentole a terra sono sparite

Poi ritroviamo gli errori di incongruenza che sono:

In una scena Geppetto è spaventato e gli parte un colpo di pistola. Il colpo è laterale ma colpisce in modo verticale il mobile dove stava il Grillo.

A Geppetto cade addosso una brocca d’acqua ma non si bagna i vestiti.

Pinocchio fuma e aspira quasi tutto il sigaro, quando gioca a biliardo però il sigaro è ancora a metà.

Il Grillo è in fondo al mare ma non affoga, rischia però quando un po’ d’acqua entra nella sua bolla.

FOTO: @KIKAPRESS