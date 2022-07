Paolo Bonolis e la foto in piscina con la figlia: il dettaglio che non sfugge ai più attenti Foto

Il conduttore, in vacanza con la sua famiglia, ha pubblicato una foto in cui si intravede un piccolo cambio di look

Durante la pausa estiva del palinsesto televisivo, i vip italiani si stanno concedendo alcune settimane di relax e vacanze, prima di tornare in tv a lavorare pieno regime, intorno a settembre. LEGGI ANCHE:– Totti e Ilary Blasi, la separazione commentata anche da Sonia Bruganelli Tra questi c’è anche Paolo Bonolis, che è comparso su Instagram pubblicando un dolce scatto in cui lo si vede ridere e giocare in piscina con sua figlia Silvia. Il conduttore si è concesso una vacanza insieme alla sua famiglia a Formentera, dove è stato immortalato dai paparazzi insieme a sua moglie Sonia Bruganelli (che è pronta per tornare nel ruolo di opinionista al GF Vip). Paolo Bonolis in vacanza: il dettaglio sul suo look Gli utenti più attenti non si sono lasciati sfuggire un dettaglio sul look di Paolo che, quest’estate sembra aver deciso di farsi crescere i baffi. Non tutti però hanno apprezzato la scelta stilistica del conduttore di farseli crescere: “Il baffo no però”, “Con sto baffetto me pari er nonno de Luca Laurenti”, “Io toglierei quei Baffi Paolooo, ti danno 10 anni in più”, “Grande Paolo, però ti sei di nuovo dimenticato di togliere i baffi di Maurizio Costanzo come ad avanti un altro” hanno commentato alcuni utenti. Foto: Kikapress