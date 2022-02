Napoli, quanto costa una piega da Federico Fashion Style nel nuovo salone campano? Ecco i prezzi

Federico Fashion Style sta per inaugurare un nuovo salone nella cornice campana, scopriamo insieme quali sono i prezzi dei suoi lavori

L’unico e inimitabile hair stylist sta per tornare con una nuova edizione di “Il salone delle meraviglie”. Stiamo parlando di Federico Fashion Style, il parrucchiere delle celebrità che dopo la sua prima esperienza ad Anzio è riuscito a creare un impero ed oggi è considerato il migliore.

Il professionista ha aperto un nuovo salone a Napoli, nel quartiere Vomero. L’inaugurazione è avvenuta il 12 luglio. Sono in tanti a chiedersi quanto costi fare una piega da quelle parti, finalmente abbiamo tutti i prezzi.

LEGGI ANCHE:– Federico Fashion Style multato, la polizia irrompe nel negozio di Napoli: cosa è successo

Federico Fashion Style, i prezzi del salone

Federico Fashion Style ha ideato ed aperto vari saloni di bellezza in Italia, per questo non è possibile trovarlo sempre da ogni parte. Infatti, l’hair stylist ha molti aiutanti con cui collabora e il prezzo varia a seconda di chi fa i capelli.

Vale a dire che un taglio fatto da Federico costerà 48 euro, mentre quello fatto da un collaboratore avrà il prezzo di 35 euro. La piega in media può costare circa 25 euro. Per i colori e ritocchi i prezzi sono i seguenti:

Un ritocco costa 55 euro.

Il colore ha un costo di 120 euro.

Le meches costano 180 euro,

Uno shatush costa 230€.

Tutti i saloni in Italia

Sono tanti i saloni che nel corso degli anni Federico Fashion Style è riuscito ad aprire. L’impegno, la determinazione, il talento e l’intraprendenza hanno fatto sì che l’hair stylist arrivasse al successo. Attualmente possiede quattro strutture che sono ad Anzio, Roma, Milano e Napoli.

Nello specifico:

Anzio – piazza Pollastrini, 6 Tel. 06 83082904

Roma – Via del Tritone, 71 Tel. 06 6790180

Milano – Corso Como, 9 Tel. 02 23669922

Napoli – c/o Coin, via Scarlatti 90, zona Vomero

L’ultimo salone aperto farà da cornice alla quinta edizione di “Il salone delle meraviglie” e nella prima puntata, che andrà in onda questa sera, il professionista condividerà con i telespettatori il momento dell’inaugurazione dove erano presenti molti ospiti.

FOTO: Ufficio stampa Pesci Combattenti