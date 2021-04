LoL seconda stagione: aggiornamento su quando andrà in onda

Pare sia ufficiale: LOL chi ride è fuori avrà una seconda stagione e per vederla non dovremo attendere molto

Prosegue l’amore per LOL chi ride è fuori e per tutti coloro che hanno amato la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy e disponibile su Amazon Prime Video ci sono delle buone notizie. La seconda stagione arriverà entro l’anno.

Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, le registrazioni per la seconda stagione prenderanno il via a breve (tra maggio e giugno). I numerosi fan dello show non dovranno quindi attendere molto per vedere nuovi concorrenti alle prese con il non ridere. Alla guida di questa seconda stagione di LOL ancora una volta Fedez; ma ci sarà anche Mara Maionchi?

A LUME DI CANDELA – 'LOL – CHI RIDE E' FUORI' AVRA' UNA SECONDA EDIZIONE E ARRIVERA' IN AUTUNNO https://t.co/sSFtpNNRfK pic.twitter.com/MYcZkpTq2Z — Dagospia (@_DAGOSPIA_) April 20, 2021

Tra i nomi che circolano per questa nuova avventura, ci sono quelli di Paola Cortellesi, Lucia Ocone, Ale e Franz, Claudio Bisio, Le Coliche, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Debora Villa, Max Pisu e Alessandro Bergonzoni. Saranno veramente loro a cercare di non ridere ma al tempo stesso di far ridere gli avversari? E soprattutto chi riuscirà a spodestare dai cuori degli spettatori ‘Posaman?

Non resta che attendere per scoprirlo!

Credits foto:©️Prime Video & Amazon Studios