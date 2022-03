LOL 3, Aldo, Giovanni e Giacomo nella prossima edizione? Cosa emerge sui social

Lol 3 è già tra i piani di Amazon Prime che chiede agli utenti chi vorrebbero nella terza edizione, ecco cosa si legge sui social

E’ appena terminata la seconda stagione di LOL e i produttori stanno già pensando alla terza edizione. Proprio così, LOL 3 ci sarà e sarà piena di novità e personaggi pronti a far divertire ancora una volta il pubblico appassionato.

Visto che l’esperimento del format è più che riuscito, Amazon Prime lancia una nuova sfida: chiede agli utenti chi vorrebbero tra i partecipanti. Ecco cosa è spuntato tra i vari commenti sui social.

LOL 3, i personaggi più richiesti dal pubblico

Il pubblico non ha tardato a fare arrivare una risposta all’azienda e i personaggi più richiesti sarebbero Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico di attori, sceneggiatori e registi teatrali, televisivi e cinematografici italiani.

Gli artisti si sono fatti conoscere negli anni 90 e da allora sono tra i più popolari ed apprezzati del mondo dello spettacolo. Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia sono solo alcuni dei film che li hanno resi noti.

Questa sera andrà in onda su Canale 5 il loro ultimo lavoro Odio l’estate, film uscito nel 2020 per la regia di Massimo Venier.

Altre richieste

Alla domanda “Chi vorreste vedere nel nuovo cast? Scatenatevi nei commenti“ lanciata su Twitter da parte del colosso Amazon, oltre al trio comico sono stati fatti i nomi di Luciana Littizzetto, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Bisio e Nino Frassica e Checco Zalone.

La domanda è ancora aperta e gli utenti possono ancora partecipare al sondaggio. E’ ancora presto per sapere chi saranno i protagonisti di LOL 3, ma una cosa è certa: il pubblico italiano è già pronto a ridere e divertirsi, seguendo le puntate del format più innovativo degli ultimi tempi. E’ iniziato per gioco, ma il progetto si è trasformato in qualcosa di unico e inimitabile.

FOTO: per gentile concessione Mediaset