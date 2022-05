La pupa e il secchione, Gianmarco Onestini innamorato della sexy pupa? Ecco dove sono stati beccati insieme

Cosa sta succedendo tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini a La Pupa e Il Secchione? Spuntano dei dettagli che non lasciano alcun dubbio

“La Pupa e il Secchione” è giunto al termine, martedì 3 maggio andrà in onda l’ultima puntata del reality che ha fatto divertire milioni di telespettatori. Barbara D’Urso ha fatto centro grazie anche al supporto degli opinionisti Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

In attesa di scoprire chi ha vinto il programma, poniamo l’attenzione su una delle coppie che sta facendo molto parlare: Gianmarco Onestini e Mila Suarez, cosa sta succedendo tra loro?

La Pupa e il Secchione, c’è un flirt tra Gianmarco Onestini e Mila Suarez?

Gianmarco Onestini e Mila Suarez hanno formato una delle coppie di “La Pupa e il Secchione“. I due hanno fatto molto parlare visto che sembrano molto affiatati e complici.

Qualche giorno fa si era parlato di un bacio avvenuto nel corso delle registrazioni del programma, oggi sui social, l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha condiviso uno scatto in vacanza della modella marocchina insieme al suo amico speciale.

Dopo aver registrato l’ultima puntata del programma, la coppia sarebbe volata in Egitto a Sharm El Sheik per rilassarsi e riprendersi dallo stress scaturito dalla trasmissione.

Non sappiamo se insieme a loro ci sia qualcun altro e non conosciamo i dettagli sulla presunta storia d’amore, ma una cosa è certa: i due nel corso del reality si sono avvicinati sempre di più, tanto da diventare molto intimi e condividere alcuni momenti delle loro giornate.

Il pubblico che ha seguito il programma non vede l’ora di scoprire cosa succederà tra la pupa e il secchione: che sia soltanto un frequentazione o ci sia qualcosa di serio, non ci resta che attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati che ancora non hanno riferito nulla al riguardo.

FOTO: gentile concessione Ufficio stampa Mediaset