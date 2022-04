La pupa e il secchione, succederà durante la finale: lui lo farà davanti a tutti. Cosa chiederà alla sua amata bionda

Siamo giunti al termine di La pupa e il secchione, ma c'è ancora una sorpresa che lascerà tutti senza parole

La pupa e il secchione è giunto al termine e il 3 maggio andrà in onda l’ultimo appuntamento del reality condotto da Barbara D’Urso che con la sua ironia e bravura è riuscita a conquistare una gran fetta del pubblico italiano.

Non sono mancate risate, divertimento e pettegolezzi che hanno incuriosito i telespettatori. Chi vincerà la trasmissione? Nell’attesa di scoprirlo, vi riveliamo cosa succederà nell’ultima puntata.

La pupa e il secchione, la proposta inaspettata

La puntata del 3 maggio di La pupa e il secchione è stata registrata e quindi c’è già la coppia vincitrice. Secondo alcuni rumors, però, la sorpresa che lascerà tutti senza parole è quella che riguarda Elena Morali, una delle pupe che non perde occasione di discutere con la conduttrice.

A quanto pare, la diretta interessata ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Mario Favoloso nel corso della serata e il pubblico non vede l’ora di godersi lo spettacolo in tv.

Su Twitter si legge che:

“Nel corso della registrazione del 23 aprile 2022 de La Pupa e il Secchione, Luigi Mario Favoloso ha chiesto la mano alla sua fidanzata Elena Morali. La puntata della proposta di matrimonio sarà trasmessa il 3 maggio in prima serata su Italia Uno”.

Anticipazioni

Oltre allo spoiler della proposta di matrimonio, sono usciti fuori altri dettagli. Non mancheranno discussioni tra Soleil Sorge, Gianmarco Onestini e Mila Suarez. E sembra che la coppia vincitrice sia quella composta da Marialaura De Vitis e Edoardo Baietti. Per il momento si tratta di una voce, per avere la conferma bisognerà attendere l’ultimo appuntamento e seguire la puntata fino alla fine. Manca sempre meno e Barbarella non sta più nella pelle. Stay tuned.

FOTO: Mediaset