La pupa e il secchione, Soleil svela un segreto dopo un mese dalla fine del GF VIP: cosa ha detto

Ad un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rivela un segreto che ha custodito fino ad oggi: ecco di cosa si tratta

Questa sera andrà in onda la quinta puntata di “La Pupa e il Secchione” e il pubblico non vede l’ora di sapere cosa succederà, visto che mancano solo tre appuntamenti alla finale. Soleil Sorge è una degli opinionisti del realty, reduce da poco del “Grande Fratello Vip“.

Tanti credevano la vittoria del reality di Alfonso Signorini sarebbe spettata a lei e invece le carte in tavola sono cambiate improvvisamente.

Soleil Sorge, tutta la verità dopo un mese dal GF VIP

Sono ancora tanti i fan che si chiedono come sia stato possibile che non sia arrivata alla finale del “Grande Fratello Vip”, ma è stata proprio Soleil a rispondere a questa domanda.

Infatti, durante l’intervista per Isola Party condotta da Ignazio Moser, la diretta interessata ha rivelato:

“E’ stato meraviglioso uscire dalla casa più spiata d’Italia e catapultarmi subito in una nuova esperienza. Vi svelo un segreto – ha affermato – in realtà nella mia partecipazione al Grande Fratello Vip, la vittoria sarebbe stata un bel traguardo però non era quello che avrei voluto“.

Poi ha continuato: “Uno dei motivi per cui ho partecipato, oltra a mostrare me stessa, era quella di avere una sorta di vetrina e visibilità che mi desse l’opportunità di lavorare in televisione e quindi il ruolo di opinionista è stato un sogno“.

La Pupa e il Secchione, le anticipazioni

Questa sera Soleil sarà di nuovo in studio per un nuovo appuntamento di “La Pupa e il Secchione” dove non mancheranno delle sorprese per il cast e il pubblico che segue il programma. Entrerà la pupa Malena che metterà a dura prova i protagonisti del gioco con il suo fascino a cui è impossibile resistere. Poi ancora, due coppie dovranno capire se continuare o meno.

Stiamo parlando di Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitiis e Paola Caruso e Elena Morali. Non ci resta che seguire la puntata. Siete pronti?

