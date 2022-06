Jessica Selassiè, ‘infastidita e delusa’: cosa dichiara sul nuovo ‘amore’ di Barù scoperto sui social

Jessica Selassiè e Barù si sono detti addio: il motivo? C'è una nuova fiamma per l'ex gieffino

Li abbiamo conosciuti al “Grande fratello vip“, entrambi arrivati in finale, hanno conquistato il pubblico con la loro simpatia e il loro modo di fare. Jessica Selassiè e Barù sembravano aver trovato la giusta intesa, quella che avrebbe potuto fare iniziare una storia d’amore, invece la fiamma sembrerebbe essere già spenta.

Jessica Selassiè e Barù, chi li ha separati? La nuova fiamma dell’ex gieffino

Jessica Selassiè e Barù si sono mostrati fin da subito complici e molto vicini, i due però si sono lasciati prima che la loro relazione diventasse qualcosa di serio. Il motivo? A quanto pare è spuntata una terza persona che avrebbe conquistato il cuore dell’ex gieffino.

La vincitrice del “Grande fratello vip” intervistata a Casa Chi ha spiegato la sua posizione affermando: “Io vivo sempre con good vibes e questa energia, quindi cerco quasi sempre di non buttarmi giù. Anche se poi magari dopo un po’ capita che crollo anche io perché sono umana. Chi ha seguito dentro la Casa ha visto che anche io, dopo tante cose brutte, avevo i miei sfoghi. Per il momento sono infastidita, delusa, ma non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Me lo dico: sono bella”.

Ma come ha saputo della nuova fiamma di Barù? Attraverso i social ed è per questo che la Selassiè sembra essere molto amareggiata.

Il legame tra Jessica e Barù

Jessica ha poi concluso l’intervista parlando del suo rapporto con Barù dentro e fuori la casa. “Io e Barù ci siamo sempre sentiti dopo il Grande Fratello Vip fra chiamate e messaggi, ma non ci siamo più visti di persona fino all’inaugurazione del suo locale. Era andato in Toscana, poi è partito per un viaggio di lavoro.. Però è pur sempre vero che quella complicità che avevamo nella Casa è comunque rimasta ed è evidente. Motivo per cui nel comunicato ho detto che il nostro legame speciale è rimasto e spero rimarrà per molto tempo perché era ed è una cosa speciale. Io sono buona, ma fessa no. Gli auguro tutto il bene possibile”.

