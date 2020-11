A soli 60 anni si è spento Diego Armando Maradona. Infinity lo celebra con la visione di Maradonapoli di Alessio Maria Federici.

In un anno già funesto, arriva anche l’addio a Diego Armando Maradona che si è spento a 60 anni. El Pibe de Oro, come era stato soprannominato è stato tra i più grandi calciatori di tutto il mondo.

Infinity ricorda Maradona con il film Maradonapoli

Non importa se si fosse o meno tifosi della squadra per la quale giocava: quando in campo c’era lui era pura magia e non si poteva fare a meno di restare incantati.

Per ricordarlo, Infinity propone Maradonapoli di Alessio Maria Federici. Un film che dipinge e racconta la grandezza di Maradona attraverso i racconti, gli occhi e i silenzi dei napoletani, che il calciatore ha fatto sognare e innamorare.

Era il 30 giugno del 1984 quando a Napoli arrivò lui, quasi come fosse un redentore. Un sodalizio con la squadra durato 7 anni (vincendo 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa). Un amore mai finito.

“E in quei 7 anni vive la città, le sue contraddizioni, le sue meraviglie, le sue difficoltà, le sue speranze. Ma soprattutto vive i sogni di tutti i napoletani e li alimenta, parlando di riscatto e vittoria. Diventerà un’icona, un mito… un santo.”

Crediti foto@Ufficio Stampa Warner Bros. Entertainment