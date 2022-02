Ilary Blasi cosa diceva su Totti pochi giorni fa durante il programma Michelle Impossible: ecco la battuta

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in crisi? La dichiarazione dell'ex velina non lascia alcun dubbio

Sono giorni intensi quelli che vedono protagonisti del gossip Ilary Blasi e Francesco Totti, finiti al centro del mirino dopo la bomba lanciata da Dagospia da poco più di 48 ore. Una delle coppie più amate dal pubblico italiano è in crisi?

E’ quello che si legge in internet, nonostante il Capitano abbia già smentito la notizia con una serie di stories sul suo profilo Instagram. Eppure, sarebbe spuntata un’indiscrezione su un presunto tradimento da parte del pupone con una certa Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente sportivo laziale.

Ilary Blasi mette a tacere tutti

Circa una settimana fa, poco prima del fattaccio, è stata proprio Ilary Blasi a tirare in ballo l’argomento riguardante la sua storia con Francesco Totti. L’ex velina e conduttrice è stata una degli ospiti del programma Michelle Impossible e nel corso della puntata avrebbe riferito qualcosa sul suo matrimonio.

Una battuta che sta facendo molto discutere e riflettere: “Lei ha avuto due matrimoni fiabeschi, lo sapete è notizia fresca, un amore da favola e idilliaco. Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un mese: “Sono in crisi, stanno lasciati!”. Niente, di tutto de più“.

Oggi, sono in tanti a pensare che quella frase possa essere stata detta appositamente per mettere a tacere le voci che girano.

Totti-Ilary: ma l’amore vero esiste?

Intanto i fan stentano a credere che una storia d’amore come quella tra Totti e Ilary possa essere finita. Venti anni insieme, sedici da marito e moglie, tre figli. Erano poco più che adolescenti quando si sono conosciuti, dando inizio ad un sogno.

Non sappiamo se la crisi sia vera o sia solo una fantasia, ma una cosa è certa: qualora i due fossero arrivati al capolinea, tutto il mondo si chiederebbe: l’amore vero esiste? Domanda più che lecita.

FOTO: @KIKAPRESS