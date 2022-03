Grease, vi ricordate la famosa scena del film? Quel dettaglio piccante sui pantaloni di Sandy: ora butterete l’occhio

Torna in televisione il musical che ha fatto divertire, emozionare, cantare e ballare milioni di persone: ecco a voi Grease

Questa sera 1 marzo 2022, torna su Italia 1 il musical che ha fatto innamorare milioni di persone. Stiamo parlando di Grease, il film del 1978 che ha consacrato alla fama John Travolta ed Olivia Newton-John. Una pellicola divenuta un cult, che ha affascinato intere generazioni che ancora oggi non perdono occasione di rivedere il capolavoro e scatenarsi con le canzoni del film.

Come ogni progetto, non mancano le curiosità legate alla pellicola, una in particolare riguarda i pantaloni di Sandy.

Grease, qual è il segreto dei pantaloni di Sandy

Una delle scene più belle di Grease è il grande finale dove Sandy e Danny si ritrovano dopo tante peripezie. A quanto pare le riprese dell’ultima parte non sono state così semplici, in particolare per l’attrice Olivia Newton-John.

La star ha dichiarato che i pantaloni neri attillatissimi che ha indossato nella celebre scena non le sono mai entrati e le sarte glieli dovevano ogni volta cucire addosso, con la paura che nel bel mezzo delle riprese le si potessero rompere da un momento all’altro.

Gli errori che nessuno ha mai notato

Vista la grandiosità del lavoro, nessuno avrà notato alcuni errori inerenti al musical. Ce ne sono diversi, tra questi ricordiamo:

Incongruenza: la macchina di Leo, il capo degli Scorpions, durante il film manda fiammate dallo scarico quando accelera. Il giorno della gara non avviene.

Continuità: durante il ballo in palestra, Martie parla con Vincent Fontaine ed ha la mano alzata. Cambia inquadratura e la mano è giù.

Sempre durante la festa in palestra, Danny accompagna Sandy alla fila delle donne per un ballo per poi tornare indietro alla fila degli uomini, ma quando cambia inquadratura il protagonista è già al suo posto.

Curiosità: Nel corso delle riprese, i produttori stavano per firmare un contratto di sponsorizzazione con la Coca-cola che però non andò in porto. Così tutti i riferimenti al prodotto sono stati eliminati o alterati.

FOTO: @KIKAPRESS